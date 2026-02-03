قبل بتخفيض كبير في راتبه .. كريستيانو رونالدو في طريق العودة إلى مانشستر يونايتد



كشفت مصادر مطلعة على سوق الانتقالات عن مفاوضات مستمرة بين ممثلي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وإدارة مانشستر يونايتد تمهيداً لعودة رونالدو إلى ملعب أولد ترافورد في الصيف المقبل.



وأبانت المصادر أن رونالدو يرى أن الوقت قد حان لإنهاء تواجده بنادي النصر السعودي وأنه يريد بالتحديد العودة إلى يونايتد على الرغم من العروض العديدة المقدمة له وعلى رأسها عرض انتر ميامي الأمريكي.



ومضت المصادر: فكرة اللعب إلى جوار ميسي تغري رونالدو بالفعل لكنه أكثر حماساً للعودة إلى يوناتيد بل إنه قبل بتخفيض كبير في راتبه من أجل دفع الصفقة نحو النجاح.



واعتبرت مصادر مقربة من رونالدو أن مغادرة اللاعب ليونايتد بعد الفترة الثانية له مع الفريق لم تكن لأسباب رياضية بل لخلافات شخصية مع المدرب السابق إريك تين هاغ، وبعد رحيل المدرب الهولندي باتت أبواب العودة مفتوحة أمام رونالدو.



واستمرت المصادر: رونالدو قبل بتخفيض راتبه من أجل مساعدة مانشستر على دفع الشرط الجزائي لفسخ عقده مع النصر، وهي خطوة اعتبرتها إدارة مانشستر أكثر من إيجابية.



وتبحث المفاوضات بين الجانبين خطة تسويقية تعوض رونالدو عن الفارق في الراتب الذي سيتنازل عنه، كما تسعى إدارة النادي إلى إعادة الألق للفريق بوجود اسم عالمي حقق العديد من النجاحات في أولد ترافورد، بينما يبدو هدف رونالدو الأساسي هو الاعتزال بين أحضان نادي قمة وهو ما يمكن أن يحدث إذا انتقل إلى يونايتد.. فهل تكتمل الصفقة؟