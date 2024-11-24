4 مواجهات تدشن الجولة السابعة من دوري «الهواة» اليوم

تنطلق في الخامسة إلا ربعاً من بعد عصر اليوم، مباريات الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى «الهواة»، بـ 4 مواجهات مهمة، تجمع الأولى الظفرة متصدر الترتيب برصيد 13 نقطة، والذي يحل ضيفاً على الحمرية الثامن بستة نقاط، وينزل العربي وصيف الترتيب برصيد 13 نقطة، ضيفاً على فريق حتا العاشر برصيد خمسة نقاط، ويلاقي الذيد تاسع الترتيب بخمس نقاط، ضيفه مصفوت السابع بست نقاط، وفي المباراة الرابعة، يستقبل مجد على أرضية ملعب طحنون بن محمد في القطارة، ضيفه غلف إف سي الحادي عشر برصيد 4 نقاط، فيما يملك مجد نقطتين، وغداً الاثنين، يستضيف دبا الفجيرة الرابع بعشرة نقاط فريق الإمارات السادس برصيد 7 نقاط، ويلتقي الجزيرة الحمراء ضيفه يونايتد، إذ يملك الأول 3 نقاط، والثاني فريق يونايتد 8 نقاط في المركز الخامس.

في أبرز مواجهات اليوم، يسعى الظفرة للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، وذلك عندما يحل فارس الغربية ضيفاً على الحمرية، الساعي إلى تعويض هزيمته العريضة قبل أيام أمام الفجيرة، بنتيجة 3 - 0، فيما فاز الظفرة على الجزيرة الحمراء بهدف دون رد.

وفي المباراة الثانية، يتطلع حتا إلى وضع حد لتراجع نتائجه في المسابقة، وذلك عندما يستقبل فريق العربي على ملعب حمدان بن راشد بحتا، وتمكن العربي من تحقيق الانتصار في الجولة الماضية، على فريق مجد بهدف دون رد، في وقت تعادل فيه حتا أمام مصفوت بهدف لكل فريق.