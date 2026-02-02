قرعة نصف نهائي الكأس.. يونايتد يتحدى العين وشباب الأهلي يصطدم بالجزيرة

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لكاس صاحب السمو رئيس الدولة عن وقوع العين في مواجهة يونايتد الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، ومفاجأة النسخة الحالية من البطولة، فيما تجمع المواجهة الثانية بين حامل لقب النسخة الماضية، شباب الأهلي مع الجزيرة.

وكانت القرعة سحبت، اليوم، بإستاد آل نهيان، عقب مباراة الجزيرة وبني ياس، التي حسمها الأول لمصلحته بهدفين مقابل هدف، ليكمل عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي للبطولة الأغلى.

وتأهل العين إلى نصف النهائي بعد عبور دبا بثلاثية، فيما تخطى شباب الأهلي نظيره خورفكان بثلاثة أهداف مقابل هدف. وواصل يونايتد بقيادة الأسطورة الإيطالي بيرلو مفاجآته وصعد إلى نصف النهائي بعد الإطاحة بالوحدة بالفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وتقام مباراتا الدور نصف النهائي على ملاعب محايدة، إذ ينتظر أن يعلن اتحاد الكرة عن مواعيد وملاعب المباراتين في وقت لاحق.



