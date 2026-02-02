ماذا قال بوشيتش عن رحيل إبراهيم عادل وسايمون بانزا عن الجزيرة؟

علق الهولندي مارينو بوشيتش مدرب الجزيرة على رحيل ثنائي الفريق، الكونغولي سايمون بانزا، والمصري إبراهيم عادل، خلال الانتقالات الشتوية الحالية، مؤكداً أن ما يحدث أمر طبيعي في كرة القدم أن تشهد فترة الانتقالات رحيل واستقطاب لاعبين جدد، مشيراً إلى أن الجزيرة سيسعى إلى تعويض الثنائي بلاعبين جدد في الميركاتو الشتوي.



وقال بوشيتش تعليقاً على رحيل إبراهيم عادل إلى نوردشيلاند الدانماركي، ما تردد عن إمكانية رحيل سايمون بانزا إلى الدوري الروسي خلال الانتقالات الشتوية:«إبراهيم عادل حتى من قبل انضمامه إلى الجزيرة لديه رغبة كبيرة في الانتقال إلى أوروبا، هذه الرغبة بدأت تتحقق، وأتمنى له التوفيق».



وأضاف:«هناك اهتمام أيضاً من أندية خارجية بسايمون بانزا، ورغم أنني أريد الاحتفاظ ببانزا في الفريق، إلا أن القرار النهائي لا يعود لي وحدي، فهناك بعض الأمور ليست بيدي، وإدارة النادي هي من تقرر».

وأشار إلى أن النادي من الطبيعي أن يقوم باستقطاب لاعبين جدد لتعويض رحيل إبراهيم عادل أو سايمون بانزا في حال اكتمل انتقاله، موضحاً:«لسنا بصدد تدعيم الفريق بعناصر إضافية، بل استبدال فقط لاعباً أو اثنين إذا لزم الأمر، وأي إضافة جديدة في صفوف الفريق أرحب بها، لكن الهدف الأساسي هو الحفاظ على التوازن».



وأعرب بوشيتش عن فخره بلاعبيه بعد الفوز على بني ياس والتأهل إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة، مشيراً إلى أن فريقه كان كان الطرف الأفضل في معظم فترات اللقاء، واستحق الانتصار قياساً بالأداء والفرص والروح التي ظهرت داخل الملعب.



ورداً على ما قاله مدرب بني ياس بأن الحظ وقف بجانب الجزيرة، قائلاً:«أتفهم وجهة نظر مدرب المنافس وشعوره بأن المباراة لم تكن كما توقع، لكن في الحقيقة أعتقد أننا كنا الفريق الأفضل طوال اللقاء، بالنظر إلى مجريات المباراة، وأول تسديدة حقيقية لبني ياس جاءت في الدقيقة 78».

واختتم المدرب حديثه بالإشادة بعقلية لاعبيه، مؤكداً أن اللاعبين قاتلوا طوال المباراة، وقدموا أداء رائعاً، وبروح قتالية كبيرة.