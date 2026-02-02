الجزيرة يكمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائي أغلى الكؤوس



أكمل الجزيرة عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد تغلبه على بني ياس بهدف دون رد، اليوم الاثنين، على استاد آل نهيان بأبوظبي، في الدور ربع النهائي للمسابقة. وانضم الجزيرة في المربع الذهبي إلى شباب الأهلي والعين ويونايتد، ليواصل مشواره في البطولة بنجاح سعياً للمنافسة على اللقب. سجل ثنائية الجزيرة فينسيوس ميلو «ق 40»، وبرونو أوليفييرا «ق 87»، بينما سجل هدف بني ياس سهل النوبي «ق 86».

قدم الفريقان مباراة قوية شهدت أداء هجومياً من كلا الجانبين على مدار التسعين دقيقة. ونجح الجزيرة في ترجمة أفضليته النسبية في الشوط الأول بهدف فينسيوس ميلو الذي وضعها على يسار الحارس فهد الظنحاني.



وفي الشوط الثاني، أظهر بني ياس وجهاً هجومياً قوياً، وسنحت له فرصاً عدة للتسجيل، أبرزها في الدقيقة 85 من فرصة بـ «سبع أرواح»، لكن الكرة أبت أن تدخل المرمى، قبل أن ينجح سهيل النوبي في إدراك التعادل بهدف جميل في الدقيقة 86.

واشتعلت الدقائق الأخيرة إثارة، إذ بعد تعادل بني ياس بدقيقة واحدة، عاد برونو أوليفييرا ووضع الجزيرة في المقدمة مجدداً بالهدف الثاني من تسديدة ارتطمت بقدم المدافع وسكنت المرمى، ليمنح فريقه فوزاً في الدقائق القاتلة من عمر اللقاء.