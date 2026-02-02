بيرلو: حلم يونايتد سيستمر وهدفنا الصعود لدوري المحترفين

قاد الأسطورة الإيطالية أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يونايتد فريقه إلى تحقيق إنجاز جديد بالصعود إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد تفوقه على الوحدة بنتيجة 4-2 بعد التمديد، وأكد بيرلو أن فريقه واجه خصماً قوياً وكان قبل المباراة مرشحاً فوق العادة لنيل اللقب، مشيراً إلى أن حلم فريق يونايتد سيستمر، لافتاً إلى أن هدف فريقه الأول هو الصعود إلى مصاف دوري أدنوك للمحترفين، والتي سيبذل الفريق قصارى جهده من أجل تحقيق حلم التأهل لدوري الأضواء والشهرة، وقال: لا بد من الإشادة بدور اللاعبين والجهاز الفني والإداري بعد تجاوز محطة فريق الوحدة، والذي يعتبر من بين المرشحين للتتويج بلقب الكأس الغالية لكن فريق يونايتد عرف كيف يحقق الفوز ويصل إلى هذه المرحلة المتقدمة من المسابقة الأغلى على قلوب كل الإماراتيين.



ويعتبر يونايتد من أقوى المرشحين للصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم وهو إنجاز لو حدث يكون لأول مرة يتأهل فريق من أندية الشركات الخاصة إلى دوري المحترفين وهو الطموح الذي يسعى إلى تحقيقه بيرلو متصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 27 نقطة.