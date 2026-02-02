قرارات جديدة من الفيفا تفاقم أزمات الزمالك





تفاقمت أزمات الزمالك المصري بعد أن فاجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» النادي بقرارات جديدة قد تمهد لفرض عقوبات إيقاف قيد إضافية، بخلاف التي يعاني منها النادي بالفعل، وذلك على خلفية مستحقات مالية متأخرة لعدد من اللاعبين.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير أن هناك قرارات جديدة منتظرة من الفيفا ضد الزمالك على خلفية مستحقات ثلاثة لاعبين آخرين، لينضموا إلى قائمة مطولة تعرض بسببها النادي لإيقاف القيد في عشر قضايا سابقة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية نقلتها وسائل إعلام مصرية أن أحد الملفات الجديدة الصادمة للزمالك يخص اللاعب الفلسطيني عمر فرج، الذي كان انضم للزمالك في صفقة وصفت بأنها لم تحقق المردود الفني المنتظر، قبل خروجه معاراً إلى آيك السويدي، إلى جانب البولندي كونراد ميشلاك، والبنيني سامسون أكينولا.

وأضاف شوبير أن الفيفا أصدر حكماً لصالح عمر فرج يقضي بحصوله على مليون و100 ألف دولار، إضافة إلى فائدة سنوية بنسبة 5% من يوليو الماضي، وتحمل الزمالك مصاريف التقاضي التي تبلغ 25 ألف دولار.

وأوضح أن البولندي كونراد ميشلاك حصل هو الآخر على حكم من غرفة فض المنازعات بالفيفا بقيمة 503 آلاف دولار منذ فبراير من العام الماضي، إلا أن فوائد التأخير بسبب عدم سداد الزمالك للمبلغ رفعت القيمة إلى ما يقارب 700 ألف دولار، فيما ألزم الفيفا الزمالك بدفع 340 ألف دولار كتعويض لسامسون أكينولا، مع احتساب فائدة 5% منذ ديسمبر 2024.

وأصبح الزمالك في وضع حرج يهدد النادي في ظل توالي القضايا المرفوعة من لاعبين سابقين وحاليين مطالبين بمستحقاتهم المالية، حيث يعاني النادي من أزمة مالية طاحنة، وتجاوزت المبالغ المالية المطالب بدفعها النادي بعد قضايا الفيفا 5 ملايين دولار، ما يضع الزمالك في موقف قانوني حرج للغاية، ويجعل خطر استمرار إيقاف قيد النادي قائماً في حال عدم تسويته هذه المستحقات في المواعيد المحددة.