بني ياس والجزيرة لحجز آخر بطاقات نصف نهائي الكأس

تختتم، غداً الاثنين، مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بمواجهة، تجمع بني ياس والجزيرة عند الساعة 6:35 مساء، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة بأبوظبي، في صراع بين الفريقين لحجز آخر بطاقات العبور إلى نصف النهائي.



وتبدو المواجهة متكافئة ومفتوحة على كل الاحتمالات بالنظر إلى لقاءات الكؤوس، التي لا تعترف بالتكهنات، حيث يسعى كل فريق إلى حجز موقعه في المربع الذهبي، ومواصلة مشواره في البطولة من أجل المنافسة على اللقب.

ويدخل بني ياس اللقاء باحثاً عن فوز قد يغير الكثير من الحالة السلبية، التي مر بها الفريق منذ بداية الموسم، والذي يعاني خلاله على صعيد الدوري، ويحتل مراكز المؤخرة في جدول الترتيب، لكن الفوز الأخير الذي حققه «السماوي» خارج ملعبه على النصر 2-0 منحه دفعة معنوية، يسعى لاستثمارها في مواجهة الجزيرة.



وقال الروماني دانييل إيسايلا، مدرب بني ياس، إن الفريق ينتظره مباراة في غاية الأهمية، ويدرك جيداً حجم وأهمية المواجهة، كونها تمثل فرصة كبيرة للتأهل إلى نصف النهائي.

وأضاف أن استعدادات الفريق سارت بشكل جيد، واللاعبون في جاهزية كاملة، وأثق بقدرتهم على تقديم أداء قوي، يعكس طموحات الفريق في البطولة، مؤكداً أن الفوز يتطلب خوض اللقاء بأعلى درجات التركيز على مدار التسعين دقيقة.



في المقابل يخوض الجزيرة المباراة وسط ضغوط كبيرة على الجهاز الفني واللاعبين، في ظل حالة عدم الرضا عن الأداء والنتائج، ولتعويض السقوط في فخ التعادل في مباراة الدوري الأخيرة أمام البطائح.

وأكد الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الجزيرة، صعوبة المواجهة أمام بني ياس، الذي قدم مستوى جيد مؤخراً، مشيراً إلى أنه رغم ضيق الوقت الفاصل بين المباريات للتحضير بأفضل صورة ممكنة لكن الفريق لن يبحث عن أعذار. وقال: «أثق بقدرة اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم، ومع دعم جماهيرنا سنحصل على الدفاع الإضافي في مثل هذه المباريات». وأضاف: «جاهزون للمباراة بالشكل المطلوب رغم ضيق الوقت للاستشفاء، ونأمل أن نظهر بحالة فنية وبدنية جيدة تؤهلنا لتحقيق الفوز».