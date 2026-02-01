محمد صلاح ضمن قائمة أكبر دافعي الضرائب في إنجلترا بـ 14.5 مليون استرليني

كشفت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية عن إدراج اسم النجم المصري محمد صلاح ضمن قائمة أكبر دافعي الضرائب في إنجلترا خلال عام 2025، ووفقاً للقائمة الضريبية السنوية التي نشرتها الصحيفة، بلغ إجمالي ما سدده صلاح من ضرائب نحو 14.5 مليون جنيه استرليني، ليصبح أحد أبرز الأسماء الرياضية التي تساهم بمبالغ ضخمة في خزينة الدولة البريطانية، في سابقة لافتة تعكس حجم دخله وتأثيره الاقتصادي داخل إنجلترا.



اللافت أن قائمة هذا العام شهدت ظهور لاعبي كرة قدم للمرة الأولى ضمن أكبر 100 دافع ضرائب، وهو ما يعكس الطفرة المالية الهائلة في عالم كرة القدم الإنجليزية. وإلى جانب صلاح، جاء النرويجي ايرلنغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي في المرتبة 72، بعدما دفع نحو 16.9 مليون جنيه استرليني كضرائب خلال العام الماضي.

وبحسب التقرير، فإن أكبر 100 دافع ضرائب في بريطانيا قدموا ما مجموعه 5.758 مليارات جنيه استرليني خلال عام 2025، مقارنة بـ 4.985 مليارات في العام السابق، ما يبرز الزيادة الواضحة في العائدات الضريبية.