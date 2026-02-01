نجم تشيلسي متهم بإزعاج جيرانه

دخل نجم تشيلسي الإنجليزي، كول بالمر، في نزاع مع بعض جيرانه على خلفية خططه لبناء صالة رياضية فاخرة في حديقة منزله الجديد في لندن، والذي تبلغ قيمته 4.3 ملايين جنيه إسترليني، ويقع بالقرب من مقر تدريبات فريقه.

اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً، يسعى إلى إنشاء صالة رياضية منفصلة في أسفل حديقة المنزل، لكن أحد جيرانه تقدم باعتراض رسمي على المشروع متهماً اللاعب بالإزعاج، وأن المشروع الجديد سيتسبب في الضوضاء وانعدام الخصوصية.



ونقلت صحيفة «الصن» البريطانية رسالة من أحد جيران اللاعب موجهة إلى المجلس المحلي للمدينة مفادها الاعتراض على الطلب بسبب تقليص الخصوصية والضوضاء المحتملة، وأن المبنى المقترح ملاصق لحدود منزله، ما يستلزم إزالة شجرتين ناضجتين كانتا توفران حجباً بصرياً عن منزل بالمر.



ورد بالمر على خطاب جاره، عبر والده الذي قدم طلب التخطيط باسمه بأن المبنى الجديد المقرر إنشاؤه لصالة الألعاب الرياضية لن يتطلب إزالة أي أشجار، علماً بأن اللاعب كان قد أثار جدلاً في وقت سابق بعدما طلب تركيب بوابات دخول جديدة ما أثار إزعاجاً في محيط المنزل أدى إلى اعتراض الجيران. وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن يصدر المجلس المحلي قراره بشأن الطلب خلال شهر مارس المقبل.



ويقطن في المنطقة التي يسكن فيها بالمر عدد من لاعبي تشيلسي السابقين، من بينهم بيتر تشيك، وغاري كاهيل، وسيزار ازبيليكويتا، وبن تشيلويل، وريان برتراند، وغلين جونسون.