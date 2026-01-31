قبل مواجهة يونايتد بقيادة الأسطورة بيرلو.. مدرب الوحدة : احترام المنافس أساس التأهل



شدد البرتغالي ديماس تيكسيرا مدرب الوحدة على احترام فريق يونايتد الذي يلعب في الدرجة الأولى رغم الفوارق الفنية بين الفريقين، مؤكداً أن احترام المنافس سلاحه للتأهل إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.



ويلتقي الوحدة مع يونايتد في الثامنة من مساء غد، الأحد، على ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين، في الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة.



وقال تيكسيرا في حديثه عن المواجهة المرتقبة: «مباراة دور الثمانية محطة مهمة في مشوارنا بكأس رئيس الدولة، ونتعامل معها بكل جدية وتركيز».



وأضاف: «لا توجد مباريات سهلة في بطولات الكؤوس، واحترام المنافس أساس التأهل».



وأشار مدرب الوحدة إلى أن تحضيرات فريقه سارت بشكل جيد وبطريقة متكاملة فنياً وذهنياً، معرباً عن ثقته بقدرة لاعبيه على تحقيق الفوز، ودعم جماهير الفريق لمواصلة المشوار والمنافسة على اللقب.



وكان الوحدة قد تأهل إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة بعد الفوز على الظفرة 3-1 في دور الـ16، ويسعى إلى التأهل إلى نصف النهائي عبر بوابة يونايتد.



وسيكون الوحدة أمام مهمة محفوفة بالمخاطر في مواجهة يونايتد بقيادة الأسطورة الإيطالي بيرلو، والذي يلعب في الدرجة الأولى، بعدما نجح الأخير في تحقيق أكبر مفاجآت البطولة بإقصاء الشارقة من ثمن النهائي بالفوز 5-4 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.