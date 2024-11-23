الجزيرة يفك عقدة عجمان ويقفز للمركز الثالث في دوري المحترفين

حقق الجزيرة فوزاً سهلاً على ضيفه عجمان 4-0، اليوم السبت، على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، في ختام الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين، ليرتقي الفريق إلى المركز الثالث في المسابقة بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف شباب الأهلي الوصيف، بينما توقف رصيد عجمان عند 7 نقاط في المركز العاشر.

ونجح الجزيرة في فك عقدته أمام عجمان، بعد أن حقق فوزه الأول على البرتقالي عقب ست مباريات لم يتذوق خلالها طعم الانتصار، إذ كان آخر فوز حققه الجزيرة على عجمان في الدوري في مايو عام 2022.

سجل رباعية الجزيرة عمر تراوري (هدفين ) في الدقيقتين 27 و74، والفرنسي نبيل فقير (31)، والبلجيكي المقيم جاي دي جوسنز (41).

ولم يجد الجزيرة صعوبة في الوصول إلى مرمى عجمان الذي عانى على مستوى الدفاع، إذ استطاع أبناء المدرب الحسين عموتة في فرض سيطرتهم على مجريات اللقاء.

أنهى الجزيرة الشوط الأول متقدماً بثلاثية، إذ افتتح تراوري التسجيل بهدف ملعوب من هجمة منظمة عندما وصلته الكرة داخل المنطقة وراوغ مدافع عجمان ووضعها باقتدار على يسار الحارس علي الحوسني.

وعزز نبيل فقير تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 31 بعد "هات وخد" مع تراوري سددها فقير من على حدود المنطقة في الشباك، بينما أضاف جاي دي جوسنز الهدف الثالث من ضربة ثابتة في الدقيقة 41.

لم يتغير الحال في الشوط الثاني وسط سيطرة تامة للجزيرة على الأمور، وتوالت الهجمات على مرمى "البرتقالي" الذي قدم أداء مخيباً، واختتم تراوري تراوري الرباعية وإحراز الهدف الثاني له في المباراة من تسديدة "على الطاير" في الدقيقة 74.