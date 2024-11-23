أرسنال يعود إلى الانتصارات بثلاثية في شباك نوتنجهام بالدوري الإنجليزي

وضع فريق أرسنال حدا لنتائجه السلبية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بالفوز على ضيفه نوتنجهام فورست بنتيجة 3 / صفر على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من المسابقة، اليوم السبت.

وحقق الفريق اللندني فوزه الأول في الدوري الإنجليزي بعد تعثره بتعادلين أمام تشيلسي وليفربول وخسارتين أمام بورنموث ونيوكاسل يونايتد في الجولات الأربع الماضية.

واحتفل أرسنال بقيادة مديره الفني الإسباني ميكيل أرتيتا بالفوز السادس في الدوري هذا الموسم مقابل أربعة تعادلات وخسارتين ليرفع الفريق رصيده إلى 22 نقطة، ويقفز للمركز الرابع بجدول الترتيب.

كما نجح أرتيتا أيضا في قيادة فريقه للخروج بشباك نظيفة لأول مرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم منذ الفوز على توتنهام هوتسبير بهدف في ديربي لندن يوم 15 سبتمبرالماضي ضمن منافسات الجولة الرابعة.

ويدين أرسنال بهذا الفوز لنجمه الإنجليزي الدولي بوكايو ساكا الذي سجل الهدف الأول بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 15، محرزا هدفه الرابع في الدوري هذا الموسم.

كما صنع ساكا الهدف الثاني لزميله لاعب الوسط الغاني توماس بارتي الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء على يمين ماتس سيلس حارس مرمى نوتنجهام بالدقيقة 52.

وكافأ بارتي بهذا الهدف مدربه أرتيتا على الدفع به بين الشوطين مكان لاعب الوسط الإيطالي جورجينيو.

وواصل ساكا تألقه هذا الموسم بمساهمته في 13 هدفا لأرسنال في 16 مباراة بجميع المسابقات، لترتفع معنويات الفريق قبل أن يحل ضيفا على سبورتنج لشبونة البرتغالي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 86 سجل اللاعب الصاعد إيثان نوانيري الهدف الثالث لأرسنال بعد تمريرة متقنة من زميله رحيم سترلينج.

أما نوتنجهام فورست الذي يقوده المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو فقد تلقى خسارته الثانية على التوالي والثالثة في الدوري هذا الموسم، ليتراجع للمركز السادس بعدما تجمد رصيده عند 19 نقطة.

وقدم نوتنجهام عرضا متواضعا في معقل أرسنال، وأنقذه حارسه سيلس من خسارة ثقيلة بعد تصديه لمحاولات أخرى خطيرة، بينما ألغى الحكم هدفا لجوتا سيلفا مهاجم الضيوف في الدقيقة 89 بداعي التسلل.

وسيحاول نوتنجهام لتجاوز هذه الكبوة عندما يستضيف إيبسويتش تاون الصاعد من الدرجة الأولى هذا الموسم في الجولة القادمة يوم السبت المقبل.