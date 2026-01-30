رئيس ريال مدريد يصل نقطة اللاعودة.. مقصلة بيريز تهدد بيلينغهام ورودريغو ودياز وفينيسيوس



أين هو النادي الملكي، أين هو ريال مدريد؟ سؤال ظل يتردد بكثرة ليس في الأيام الماضية فقط، بل خلال أكثر من عام، ظل الفريق بلا «وهجه» المعروف، يعيش من خسارة كبيرة إلى أخرى ثقيلة، إلى ثالثة قاتلة.



كل تلك التراكمات وإدارة النادي الملكي تمد حبل الصبر على اللاعبين، بعد أن قامت بتغيير الجهاز الفني للمرة الثانية خلال عام، ليصبح النادي في يد ثالث مدرب خلال فترة قصيرة جداً في عمر النادي الذي اعتاد في السنوات الأخيرة على الاستقرار الفني.



جميع هذه المعطيات تجمعت لتشكل خطوة واضحة، وقرار يبدو أنه في الطريق إلى التنفيذ بعد عام ونصف العام من الصبر.



تقارير مقربة من النادي الإسباني أكدت أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي وصل بالفعل إلى نقطة اللاعودة في علاقة النادي ببعض النجوم الكبار والكبار جداً، بعد فترات من الصبر ومحاولات الدفع المعنوي، والأحاديث المباشرة معهم، لكن المحصلة لا تزال كما هي، إن لم تكن أسوأ.



الخسارة أمام بنفيكا في دوري الأبطال لم تكن هي السبب في وصول بيريز إلى نقطة اللاعودة، بل المستوى الذي ظهر به الفريق خلال اللقاء والذي افتقد «روح الريال» تماماً، وكان مثله مثل فريق من الهواة، لا الفريق الذي حمل لقب دوري الأبطال في 15 مناسبة سابقة.





أسماء رنانة



قائمة النجوم المغضوب عليهم من قبل رئيس النادي تشمل أسماء رنانة جداً، بل هي بالفعل من نجوم الصف الأول، وعلى رأس هذه الأسماء البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي يعتبره بيريز - حسب مصادر - رأس الرمح في التدهور الذي يعاني منه النادي بتصرفاته الطفولية، وعدم احترافيته، خاصة في مسألة تمديد عقده، حيث إن كثيراً من الأنباء والشائعات تصدر عن معسكر اللاعب آخرها التهديد المباشرة بعدم تمديد العقد إذا لم يلبِ الريال شروطه قبل 31 مارس المقبل.



الإنجليزي بيلينغهام هو أيضاً في قائمة النجوم الذين يرى رئيس نادي ريال مدريد أنهم جزء من الإشكالية، بعد أن تراجع مستواه بشكل ملحوظ في الوقت الذي كان النادي يعتمد بشكل كبير على تألقه لقيادة خط الوسط بعد رحيل المخضرم مودرتيش، إلا أن اللاعب الإنجليزي خالف كل التوقعات وظهر بمستوى متواضع وبات كثير المشاكل.





ضربة جديدة



المغربي إبراهيم دياز هو الآخر ضمن القائمة التي حددها رئيس النادي، حيث كشف مصدر مقرب من بيريز أنه لم يكن يتوقع هذا الأداء - السلبي جداً - من النجم المغربي، الذي يبدو أنه يعيش أسوأ فتراته بعد إهداره ضربة جزاء في المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا في مواجهة المنتخب السنغالي الذي توج باللقب، وكانت إدارة الريال تتوقع أن يستفيق دياز ويقدم مستويات تمكنه من تقديم المساعدة للنادي الذي بات يعاني كثيراً على صعيد جميع المنافسات، ولكن ذلك لم يحدث.



ما ينطبق على دياز يمكن أن يقال على البرازيلي رودريغو الذي أصر بيريز على استمراره رافضاً كل العروض من أجل انتقاله، بل وبات يحتل مكاناً في التشكيلة الأساسية بعد أن كان يعاني من عدم المشاركة بشكل مستمر، إلا أن الجناح البرازيلي يتقلب كل يوم من مستوى إلى آخر.



كذلك الثنائي الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي والفرنسي كامافينغا يبدو بالفعل أن قصته مع النادي الملكي قد وصلت إلى الفصل الأخير.



إنذار أخير



مصادر مقربة من بيريز أكدت أن اللاعبين الستة تلقوا إنذاراً أخيراً، إما التألق ومساعدة النادي على التتويج بالألقاب واسترداد شكله الرائع، وإما أن تغلق أبواب الريال في وجوههم مع نهاية الموسم الحالي، في خطوة يمكن لبيريز أن يخطوها دون أي ترديد فقد عرف عن رئيس نادي ريال مدريد اتخاذ قرارات صعبة وفي أوقت حرجة. فهل يستثمر السداسي الفترة المتبقية من الموسم ليحفظ مكاناً في قلب النادي الملكي أم يكون الرحيل إلى معسكرات منتخباتهم المشاركة في المونديال هو اليوم الأخير في علاقتهم بريال مدريد؟