«صفقة حتمية» تفرض على أرسنال دعم خزائن ريال مدريد بـ 100 مليون يورو



كشفت مصادر إعلامية أن أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي، قرر بشكل نهائي التعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد.



وكشفت مصادر مقربة من النادي اللندني، أن مدرب الفريق مايكل أرتيتا ينظر إلى هذه الصفقة على أنها أولوية قصوى تصل إلى درجة الحتمية في إنجازها.



ومضت المصادر، متصدر الدوري الإنجليزي حدد أهدافه في الانتقالات الصيفية المقبلة ويبدو أنه يستعد لدخول سوق الانتقالات بميزانية ضخمة مثلما حدث في الانتقالات الصيفية الماضية التي كسر فيها أرسنال حاجز إنفاقه المعتاد وبفارق كبير، حيث رصد لهذه الصفقة وحدها 100 مليون يورو يمكن أن تزيد وفقاً لواقع المفاوضات.



وأكد مصدر إسباني أن الأنباء التي رشحت في لندن عن هذه الصفقة تؤكد أن النادي المستفيد من هذا المبلغ سيكون ريال مدريد، وأن أرسنال يرغب في التعاقد مع اليافع التركي أردا غولر لاعب وسط ريال مدريد، الذي يعتبر من أفضل المواهب الصاعدة في الكرة العالمية.



ويبدو أن أرسنال يريد أن يستفيد من حالة عدم الاستقرار التي يعاني منها أراد غولر في ريال مدريد إذا لا يجد اليافع التركي الكثير من فرص اللعب، كما أنه كان غاضباً للغاية من المدرب المؤقت أربيلوا الذي استبدله في الدقيقة 79 من لقاء ريال مدريد الأخير في دوري الأبطال الذي خسره أما بنفيكا البرتغالي 2 - 4.



وتصدر غولر عناوين الصحافة التركية بعد المباراة، حيث كشفت أن اللاعب اليافع صرخ بغضب في وجه مدربه عند استبداله «دائماً أنا» في إشارة إلى أنه يتم استبداله بشكل متكرر، ولا يجد الفرصة الكافية للعب خاصة في المباريات التي تكون وضعية النادي الملكي فيها صعبة، وهو يريد أن يساعد الفريق على تخطي تلك اللحظات لكنه لا يجد الفرصة بسبب الاستبدال أو اللعب في دقائق متأخرة



قرار صعب



مصادر مقربة من النادي الملكي أكدت أن إدارة النادي تعلم فعلياً باحتمالية كبيرة لعرض من أرسنال لغولر، وأنها الآن في وضعية صعبة، وأن أمامها قراراً حاسماً تتخذه، حيث إن الإدارة مقتنعة تماماً بقدرات اللاعب التركي على الرغم من عدم مشاركته بشكل مستمر ولا أساسي في التشكيلة التي تذخر بمجموعة من النجوم في خطي الوسط والهجوم، ولكنها ترى أنه يمكن مستقبلاً أن يصبح من النجوم الأساسيين بالنادي، وفي الوقت نفسه تقف أمام معضلة المبلغ المقترح - حسب الأنباء - من أرسنال والبالغ 100 مليون يورو وهو مبلغ يمكن أن يكون مفيداً جداً للنادي الملكي الذي اعتمد خريطة انتقالات الصيف المقبل والتي تحوى العديد من الأسماء التي تحتاج مبالغ كبيرة لإقناع أنديتها بالتخلي عنها.



هدف واضح



مصادر مقربة من اللاعب أكدت أنه يركز فقط حالياً على تطوير مستواه من أجل أن يكسب مقعداً أساسياً في تشكيلة ريال مدريد، وانه لا يلتفت لما يمكن أن يحدث في الصيف المقبل.



واعتبرت المصادر نفسها أن غولر يريد أن يثبت نفسه، ويركز في التدريبات ويعمل بجهد من أجل ذلك، ولكنه في الوقت نفسه لن يضع كل آماله على البقاء في ريال مدريد والحصول على مكان أساسي، مبينة إذا لم يحدث ذلك خلال الفترة قبل الانتقالات الصيفية فإن اللاعب التركي اليافع منفتح على سماع عروض تمهد لمنحه مكاناً في التشكيلة الأساسية متى ما وافق على مغادرة الريال.



أرسنال يضغط بصفقة ضخمة يحتاجها ريال مدريد، والنادي الملكي لم يحسم الأمر بعد، ولكن كل المؤشرات تؤكد أن أراد غولر سيكون نجماً من نجوم الانتقالات الصيفية المقبلة، بصفقة قياسية أو بتمديد عقد بشروط مميزة مع الريال، فماذا سيحدث؟.. لننتظر الأشهر المقبلة.