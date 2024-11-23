دبا الحصن يصطاد بني ياس بهدف ويحقق الفوز الأول في الدوري

حقق دبا الحصن فوزه الأول في دوري ادنوك للمحترفين والذي جاء على حساب ضيفه بني ياس بهدف سجله اللاعب نيكسا فيجانوفيتش في الدقيقة 32 من عمر المباراة ، ليرفع الحصن رصيده الى 5 نقاط متقدماً نحو المركز الثاني عشر فيما بقى السماوي برصيد 7 نقاط في المركز العاشر .

منذ انطلاقة المباراة وضحت الرغبة الكبيرة لبني ياس بأحراز هدف مبكر يريح الاعصاب ليسيطر الفريق الضيف ويضغط بقوة ناحية مرمى حارس دبا الحصن سهيل عبد الله الذي تحمل العب الأكبر ليقوم حامي العرين بإفساد عدد من الفرص المؤكدة للسماوي في أول ثلث ساعة لبداية اللقاء ، وبحلول الدقيقة 21 وجد لاعب بني ياس يوسف نياكتيه نفسه في وضعية مريحة وفي مواجهة حارس الحصن لكن مهاجم بني ياس آثر تمرير الكرة لزميله باوزا البعيد عن مكان الخطر بدلاً من وضع الكرة في المرمى الخالي ، وعكس مجريات اللعب تمكن دبا الحصن من تغيير عداد الاصفار ومن افتتاح التسجيل عبر الكرة السحرية التي مررها التونسي هيثم جويني خلف المدافعين ليترك حارس بني ياس فهد الظنحاني مرماه متجهاً نحو الكرة لأبعادها لكن اللاعب نيكسا فيجانوفيتش كان الأقرب ليخطف الكرة ويرسلها نحو المرمى الخالي هدف أول للحصن في الدقيقة 32 انتهى عليه شوط اللاعبين .

واستمر إيقاع اللعب سريعاً خلال الشوط الثاني مع ضغط مستمر للسماوي واعتماد الحصن على المرتدات التي لم تخلو من خطورة، حتى اعلن حكم المباراة سلطان محمد صالح نهاية اللقاء بفوز الحصن على السماوي بهدف دون رد .