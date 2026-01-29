«ديك» بـ 100 مليون يورو ينسي ريال مدريد الخسارة التاريخية في الأبطال



سريعاً جداً سعى ريال مدريد إلى امتصاص أثار الخسارة القاسية أمام بنفيكا في الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.



الريال الذي تلقى هدفاً رابعاً في اللحظات القاتلة من اللقاء فقد فرصة التأهل المباشر إلى دور الـ 16 من البطولة التي حصل على لقبها 15 مرة من قبل في رقم قياسي.



الخسارة أمام بنفيكا فرضت على الريال خوض مباراتي ملحق دور الـ 16 في فبراير المقبل، وهو الأمر الذي كان النادي الملكي يسعى لتفاديه.



وكأن الخسارة واحدها لم تكن كافية، فتعرض راؤول أسينسيو ورودريغو، ليكمل الفريق الملكي المباراة بتسعة لاعبين، مع أداء غير مقبول بالمرة من قبل جمهور الفريق الذي عبر كثيراً عن غضبه.



ويبدو أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي يريد أن يمتص غضب الجمهور سريعاً وفي الوقت نفسه يؤمن مستقبل دفاع الفريق بعد تراجع مستوى رودريغو الذي تعددت إصابته وعقوباته الرياضية.



وأشارت تقارير مقربة من النادي الملكي أن أحد «ديوك توتنهام» هو الهدف الجديد لرئيس النادي الملكي، وتحديداً قلب الدفاع الأرجنتيني كريستيان روميرو.



وكشفت مصادر مقربة من النادي الملكي أن ريال مدريد مستعد لدفع 100 مليون يورو لإقناع توتنهام بالتخلي عن قلب الدفاع الأرجنتيني الذي كان مشرحاً للانتقال إلى أتلتيكو مدريد قبل أن يقرر البقاء في صفوف النادي اللندني ويمدد عقده إلى 2029.



ربما لن يكون المبلغ وحده كافياً للتعاقد مع المدافع الأرجنتيني الذي يعتبر إضافة فعلية لتشكيلة الريال، حيث إن توتنهام الذي تأهل إلى دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا، ويعاني على صعيد الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكن أن يرفض مجرد الحديث عن أي صفقة انتقال للاعبيه مع تبقى ساعات قليلة على قفل سوق الانتقالات الشتوية مما يحدد خيارات النادي بشكل كبير في إيجاد لاعب بديل خاصة للاعب متميز مثل كريستيان روميرو.



هل يرغب فلورنتينو بيريز في إكمال الصفقة، وهو الذي تعود على الناجح في الصفقة التي يريد أم يتمسك توتنهام بلاعبه ويتجه الريال إلى خيار آخر.. الساعات المتبقية من فترة الانتقالات الشتوية ستجيب عن السؤال؟