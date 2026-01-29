الهلال يتمسك ببراءة لاعبه الشاب بعد واقعة صن داونز

تمسك نادي الهلال السوداني بموقفه المدافع عن لاعبه الشاب إيمانويل فلومو، بعد حصوله على بطاقة حمراء خلال مواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في دوري أبطال إفريقيا.

وأرسل الهلال خطابًا رسميًا إلى لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، طالب فيه بإلغاء قرار الطرد الذي تعرض له فلومو في الدقيقة 85 من اللقاء، والذي انتهى بالتعادل 2-2، وأكمل خلاله الفريق السوداني المباراة بعشرة لاعبين.



وأوضح النادي في بيان عبر حسابه الرسمي أن الحالة محل الطرد لا تستوجب إشهار البطاقة الحمراء، مشيرًا إلى أن القرار أثر بشكل مباشر على نتيجة المباراة التي أقيمت في جنوب إفريقيا.

ولفت الهلال إلى أن اللاعب يبلغ من العمر 18 عامًا فقط، وأن مشاركته أمام صن داونز جاءت كأول ظهور له في دوري أبطال إفريقيا، دون أن يسبق له الحصول على أي تحذير شفهي خلال اللقاء.



واعتبر النادي أن قرار الحكم جاء مجحفًا في حق اللاعب، مطالبًا لجنة الانضباط بالتدخل ورفع العقوبة، وإنصاف اللاعب والنادي، وفق ما ورد في الخطاب الموجّه إلى «كاف».

ويواصل الهلال مشواره في المجموعة برصيد 5 نقاط، متساويًا مع ماميلودي صن داونز المتصدر بفارق الأهداف، فيما يحتل سانت إيلوا لوبوبو المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتذيل مولودية الجزائر الترتيب بنقطة واحدة. وينتظر الهلال رد لجنة الانضباط خلال الفترة المقبلة، في ظل سعيه للحفاظ على حقوق لاعبيه وموقفه التنافسي في البطولة القارية.