ريال مدريد يستقر على خيار مفاجئ جداً لتولي تدريب الفريق



كشفت تقارير صحافية إسبانية أن إدارة ريال مدريد قررت بالفعل إنهاء الفترة المؤقتة للمدرب الحالي أربيلو بعد الخسارة القاسية أمام بنفيكا في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.



ووجد الفريق الأكثر تتويجاً بلقب الأبطال «15 لقباً» نفسه في الملحق المؤهل لدور الـ16 بدلاً عن التأهل المباشر عقب خسارته أمام بنفيكا 2 - 4 في مباراة تلقى بعدها أربيلو العديد من الانتقادات.

وكشفت تقارير أن ريال مدريد مقتنع أن حملة السعي للحصول على اللقب رقم 16 لا يمكن أن تنجح تحت قيادة أربيلو، على الرغم من التحسن الذي حدث للفريق في آخر مباراتين قبل مواجهة بنفيكا، إلا أن المباراة الأخيرة أكدت لإدارة الريال أن المدرب الذي حل مكان تشافي ألونسو - بصفة مؤقتة - لا يملك القدرات لقيادة النادي الملكي لإضافة لقب جديد إلى خزائنه في البطولة التي يحمل الرقم القياسي فيها.



وأكدت مصادر مقربة من النادي الملكي أن الإدارة تدرس بشكل جدي خياراً مفاجئاً جداً لتولي تدريب الفريق لم يكن أصلاً من الأسماء التي طرحت في أي يوم من الأيام لتولي مهمة تدريب الريال على الرغم من نجاحاته العديدة في إسبانيا وفرنسا وإنجلترا.



وكشف مصدر أن الخيار الذي يمكن أن تمضي فيه إدارة ريال مدريد هو الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لأستون فيلا ثالث ترتيب الدوري الإنجليزي، والذي سبق له تحقيق إنجازات تاريخية مع نادي إشبيلية كما قاد باريس سان جيرمان بنجاح قبل أن يغادر النادي متأثراً بريمونتادا برشلونة الشهيرة في مباراة «6 ـ 1» في دوري الأبطال، كم عمل فترة في أرسنال قبل أن ينتقل إلى أستون فيلا ويخلق من الفريق منافساً بقوة على لقب الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الثالث متساوياً في النقاط مع مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني ويتأخر عن أرسنال المتصدر بفارق 4 نقاط.

في الوقت نفسه أكد «راديو ماركا» أن إيمري خيار مناسب ولكن التعاقد معه إذا حدث فسوف يكون في الصيف المقبل .



هل ستصدق الأنباء ويتحرك ريال مدريد بشكل رسمي إلى التعاقد مع إيمري، وهل يوافق المدرب الإسباني على التخلي عن مشروعه الناجح جداً مع أستون فيلا، من أجل أن يدخل التاريخ كأحد مدربي النادي الملكي، أم يتم الاتفاق الآن على تولي المدرب الإسباني مسؤولة تدريب الفريق الملكي في الصيف المقبل ، الأيام المقبلة ستكشف الكثير من مستقبل التدريب في ريال مدريد.. دعونا ننتظر.