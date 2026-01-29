في انتظار قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا.. ومواجهة الريال وبنفيكا يمكن أن تتكرر

بعد نهاية مرحلة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2024-2025، يتطلع عشاق كرة القدم حول العالم لبدء الملحق المؤهل لدور الـ16 من المسابقة، وتعد النسخة الحالية هي الثانية في النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا، حيث يخوض كل فريق من الـ36 المشاركين في البطولة 8 مباريات «أمام 8 أندية مختلفة» في مرحلة الدوري «4 على ملعبها ومثلها خارج الديار». يتأهل أول 8 فرق في الترتيب العام إلى دور الـ16 بشكل مباشر، بينما تخوض الأندية من التاسع حتى الـ24 منافسات الملحق «من ذهاب وإياب»، على أن يتأهل 8 منها إلى ثمن النهائي. ويتم إجراء قرعة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 بعد انتهاء دور المجموعات، وتحديداً يوم غد الجمعة 30 يناير.



وتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما تصطدم الفرق من المركز التاسع إلى الـ16، بتلك التي تحتل المراكز من 17 إلى 24.

وحسب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فإن صاحبي المركزين التاسع والعاشر سيواجهان فريقين في المركز 23 و24؛ وأصحاب المراكز 11 و12 سيتم وضعهما ضد أصحاب مراكز 21 و22، وما إلى ذلك. وسيواجه صاحب المركز التاسع على سبيل المثال أحد فريقَي «23 أو 24»، على أن يواجه صاحب المركز العاشر الفريق الآخر، علماً بأن مباراة الإياب تكون على ملعب الفرق «من 9 إلى 16». ويمكن أن يلتقي فريقان سبق وواجها بعضهما في مرحلة الدوري، وكذلك يمكن أن يلتقي فريقان من البلد نفسه في مواجهات هذا الدور.



وينتظر ريال مدريد التاسع وإنتر العاشر مواجهة أي من بودو جلميت أو بنفيكا صاحبَي المركزين الثالث والعشرين والرابع والعشرين، فيما سيكون كل من باريس سان جيرمان ونيوكاسل في انتظار موناكو أو كاراباخ، وينتظر أتلتيكو مدريد أو يوفنتوس منافسيهم أمام كلوب بروج أو غلطة سراي التركي، والحال نفسه بالنسبة لبروسيا دورتموند وأولمبياكوس اليوناني في انتظار أتلانتا أو ليفركوزن الألماني.