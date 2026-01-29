هاري كين يتفوق على مبابي في سباق المساهمات التهديفية

واصل هاري كين ترسيخ مكانته كأحد أكثر المهاجمين تأثيراً في كرة القدم الأوروبية، بعدما قاد بايرن ميونيخ إلى فوز ثمين على آيندهوفن 2 ـ 1، في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ورغم بدء المباراة من مقاعد البدلاء، لم يحتج قائد المنتخب الإنجليزي سوى دقائق قليلة لترك بصمته، إذ تمكن من تسجيل هدف الفوز بعد 12 دقيقة ليؤكد قيمته الحاسمة في اللحظات المهمة.



ورفع هذا الهدف رصيد كين إلى 27 هدفاً في 33 مباراة بدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ، وإلى 120 هدفاً في 127 مباراة بقميص العملاق البافاري، ليصل إلى 150 مساهمة تهديفية في أول 127 مباراة له مع النادي، ويصبح ثالث أسرع لاعب منذ عام 2000 يبلغ هذا الرقم مع فريق واحد.



وتجاوز هاري كين النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي احتاج إلى 128 مباراة للوصول إلى 150 مساهمة تهديفية مع باريس سان جيرمان، ما يمنح كين أفضلية واضحة في سباق الأرقام القياسية، وحتى مع انتقال مبابي إلى ريال مدريد، حيث سجل 90 مساهمة تهديفية في أول 88 مباراة، لا يزال بعيداً عن وتيرة كين المتسارعة.



ولم يسبق كين إلى هذا الإنجاز سوى لويس سواريز مع برشلونة في 115 مباراة، وكريستيانو رونالدو مع ريال مدريد في 118 مباراة. ويبدو أن رحلة النجم الإنجليزي مع بايرن ميونخ مرشحة لمزيد من الإنجازات، بعدما بات اسم كين حاضراً بقوة في سجل العظماء.