5 من 8.. أسباب هيمنة الأندية الإنجليزية على مقاعد الكبار في «دوري الأبطال»

واصلت الأندية الإنجليزية فرض حضورها القوي في دوري أبطال أوروبا، بعدما أنهت 5 أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز مرحلة الدوري ضمن المراكز الـ 8 الأولى. وتأهلت أندية أرسنال وليفربول وتوتنهام وتشيلسي ومانشستر سيتي مباشرة إلى دور الـ 16، فيما حجز نيوكاسل مقعده في الملحق، عقب تعادله مع باريس سان جيرمان 1-1، وفي حالة عبوره الملحق، ستسجل الأندية الإنجليزية إنجازاً غير مسبوق، بوجود 6 أندية من «البريمييرليغ» في هذا الدور بدوري الأبطال.

هيمنة الأندية الإنجليزية أثبتت أن «البريمييرليغ» هو الأفضل في العالم منذ سنوات، وهذه السيطرة الكبيرة دليل على ذلك، لكن ما أسباب هذا التفوق أمام نخبة أندية أوروبا، ولماذا تواصل حضورها القوي للعام الثاني على التوالي، بالنظام الجديد للبطولة؟.



أبرز هذه الأسباب يعود إلى القوة المالية للأندية الإنجليزية، وهو أمر منطقي، نتيجة تفوقها الواضح على بقية الدوريات، إذ وفقاً لقائمة ديلويت لأغنى أندية كرة القدم والأكثر ربحية، تأتي 6 أندية إنجليزية، ضمن المراكز الـ 10 الأوائل في القائمة، فيما تشكل أندية البريمييرليغ 50 % من أفضل 30 نادياً من حيث الإيرادات.

وولّدت حقوق البث التليفزيوني عائدات ضخمة للأندية الإنجليزية، تفوق بكثير ما تحققه الأندية من دول أخرى، وبحسب تقرير شبكة «بي بي سي»، أنفقت أندية الدوري الإنجليزي خلال الصيف الماضي 3 مليارات جنيه إسترليني، ولإبراز الفارق المالي، فإن ما أنفقته أندية البريمييرليغ في الميركاتو الصيفي، كان أكثر من إجمالي إنفاق أندية الدوري الألماني والإسباني والفرنسي والإيطالي مجتمعة، ما سمح لها بإعداد فرق أقوى، وتشكيلة أكبر من أفضل اللاعبين حول العالم. كما أن شدة المنافسة في الدوري الإنجليزي، رفع مستوى الأندية، بحسب ستيفن وارن المدافع السابق لليفربول.

ويعد أسلوب اللعب في دوري أبطال أوروبا المنفتح، من أكثر الأسباب التي تخدم الفرق الإنجليزية في البطولة القارية، حيث يرى جناح نيوكاسل، أنتوني غوردون، أن «هذا الأمر يصب في مصلحة أندية «البريمييرليغ»»، مشيراً إلى أن الدوري الإنجليزي بات أكثر قوة بدنية من أي وقت مضى، لافتاً إلى أن دوري الأبطال أكثر قرباً من الأسلوب الكلاسيكي، والفرق تعتمد على محاولة اللعب المنفتح، في مواجهة فرق إنجليزية أكثر قوة.

وأشار التقرير إلى أن قرعة المباريات وروزنامة الدوري تخدم الأندية الإنجليزية بشكل كبير، ووفق تحليل شركة أوبتا للإحصاءات، فقد صنفت سهولة المواجهات، حيث جاءت مباريات أرسنال كثالث أسهل جدول، وتوتنهام رابعاً، وليفربول سابعاً، وتشيلسي ثامناً.



أما مانشستر سيتي فحل في المركز الـ 14، بينما جاء نيوكاسل في المرتبة الـ 32 من حيث سهولة القرعة، بعدما واجه حامل اللقب باريس سان جيرمان. المرة الوحيدة التي تأهلت فيها خمسة أندية إنجليزية إلى الأدوار الإقصائية كانت عام 2017، حين عبر كل من تشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام، لكن فريقين فقط وصلا لما بعد دور الـ 16، وهما ليفربول ومانشستر سيتي.

وسبق أن تأهل أربعة فرق إنجليزية إلى ربع النهائي في أعوام 2008 و2009 و2019، فهل يشهد الموسم الحالي أكبر عدد من الأندية الإنجليزية في ثمن وربع نهائي دوري أبطال أوروبا مع هذه الهيمنة؟.