مورايس: لأول مرة أخرج بشباك نظيفة مع الشارقة

أبدى البرتغالي خوسيه مورايس، مدرب الشارقة، رضاه عن أداء فريقه بعد الفوز على الظفرة، مؤكداً أهمية الخروج بشباك نظيفة، ما يعد مؤشراً إيجابياً بعد الفترة الجيدة التي يعيشها الفريق في الأسابيع الأخيرة، سواء على صعيد الدوري أو الأداء العام.

وقال مورايس في تصريحاته عقب فوز الشارقة على مضيفه الظفرة 2-0، في الجولة الـ 14 من دوري المحترفين، إنه منذ حضوره إلى الشارقة لتولي المهمة، للمرة الأولى ينجح فيها الفريق في الخروج بشباك نظيفة، مشيراً إلى أن فريقه حاول حسم المباراة مبكراً، وأتيحت له فرص عدة للتسجيل، لكن تألق حارس الظفرة حال دون هز الشباك.



وأضاف أن الفريق واصل محاولاته حتى النهاية ولم يستسلم، بعدما أظهر اللاعبون قتالية في الأداء، والتزاماً تكتيكياً، رغم أن المنافس لعب بشكل جيد دفاعياً، إلا أن الشارقة لم يفقد إيمانه واستحق الفوز.

وفيما يتعلق بالمستقبل، شدد مورايس على أن تركيزه ينصب على تطوير أداء الفريق، قائلاً: «هدفي هو تحسين أداء الفريق يوماً بعد يوم، وسنحصل على الراحة الآن، ثم نعود للعمل من أجل تقديم مستوى أفضل في المباريات المقبلة، دون الانشغال بما قد يحمله المستقبل».

تجدر الإشارة إلى أن الشارقة نجح في التقدم مراكز عدة في جدول ترتيب دوري المحترفين بعد الفوز على الظفرة، إذ صعد الفريق إلى المركز السابع برصيد 17 نقطة بعد فترة من المعاناة في بداية الموسم.