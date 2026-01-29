بيتروفيتش يرجع خسارة الظفرة إلى غياب الذكاء التكتيكي

اعتبر المونتنيغري زيلكو بيتروفيتش مدرب الظفرة أن الذكاء التكتيكي شكل عاملاً حاسماً في عدم قدرة فريقه على استغلال الفرص في مواجهة الشارقة التي خسرها الفريق بهدفين نظيفين، مشيراً إلى أن الشارقة سجل من خلال التحولات السريعة، في الوقت الذي لم يستغل فيها فريقه الفرص السانحة لهز الشباك. وتراجع الظفرة مركزاً في ترتيب دوري المحترفين الإماراتي بعد خسارته على ملعبه من الشارقة، ليحتل المركز الثامن برصيد 16 نقطة.



وقال بيتروفيتش إن فريقه واجه منافساً يمتلك لاعبين ذوي خبرة وكفاءة عالية في الوسط والهجوم، مع لاعبين دوليين يتمتعون بقدرات عالية. وأضاف: «إذا أتيحت لك فرص كثيرة أمام مرمى المنافس ولم تسجل، فغالباً ما تخسر المباراة، وهو ما حدث بعد أن أضعنا أكثر من فرصة محققة للتسجيل».

وختم: «لم نلعب أفضل مبارياتنا كفريق في البداية، لكن الأداء كان مقبولاً بالنظر إلى الظروف، وعلينا أن نواصل العمل على تحسين أسلوب اللعب وتقديم مستوى أفضل».