اختفاء مفاجئ لنجم الأهلي المصري إمام عاشور يثير الجدل



أثار الاختفاء المفاجئ لنجم الأهلي المصري، إمام عاشور، ضجة واسعة وحالة من الجدل في الشارع الكروي المصري، ما فتح الباب أمام العديد من التأويلات حول الأسباب الحقيقية لغياب اللاعب عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانغ أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.



وتخلف إمام عاشور بشكل مفاجئ عن قائمة الأهلي المصري التي غادرت صباح اليوم إلى تنزانيا، استعداداً لمواجهة يانغ أفريكانز، السبت، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بحسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية.



وكشفت تقارير أن إمام عاشور لم يحضر إلى المطار في الموعد المحدد لسفر البعثة إلى تنزانيا، وحاول مسؤولو البعثة التواصل مع اللاعب إلا أن هاتفه وهاتف زوجته كانا مغلقين، ما أثار الجدل حول ملابسات غياب اللاعب، في الوقت الذي تضاربت فيه الأسباب الحقيقية ما بين تعرض اللاعب وأسرته لفيروس أدى إلى عدم تمكنه من السفر مع البعثة، أو عدم انتباهه لموعد السفر ما أدى إلى عدم لحاقه بموعد الطائرة، فيما لم يصدر أي توضيح رسمي من جانب إدارة النادي الأهلي حول غياب اللاعب المفاجئ.



وذكر موقع القاهرة 24 أن سبب غياب إمام عاشور، بحسب مصادر مقربة من اللاعب، جاء نتيجة إصابته هو وأسرته بفيروس معد، وأن اللاعب معزول داخل منزله، بينما أكد الإعلامي مهيب عبد الهادي على صفحته على موقع التواصل «فيسبوك» أن السبب الحقيقي وراء تخلف اللاعب عن البعثة نتيجة نومه وعدم استيقاظه في الموعد للحاق بالسفر.



وينتظر أن تتضح خلال الساعات القليلة القادمة حقيقة الغياب المفاجئ لإمام عاشور، وموقف إدارة النادي الأهلي تجاه الواقعة، وما إذا كان سيتم إصدار عقوبات على اللاعب من عدمه.