مشجع يعيش مجد الأبطال بعد 7 توقعات صحيحة



لم يكن المجد مقصوراً على اللاعبين داخل الملعب فقط في الليلة الثامنة من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، حيث كان للمشجعين نصيب أيضاً، وتحديداً أحد المشجعين، الذي استخدم خبرته ومعرفته مع «بعض الحظ»، ليتوقع أحداث 7 مباريات من أصل 18 مباراة شهدتها الجولة الأخيرة.



المشجع الذي لم يكشف عن اسمه حقق توقعات بنسبة 100 % لمباريات يبدو أنه اختارها بعناية، حيث جاءت نتائجها النهائية موافقة توقعات المشجع الذكي جداً، الذي اختار أن يتوقع الأحداث العامة للمباريات، مع تحديد الفائز في مباراة واحدة، وكذلك نجاح الفريقين المتنافسين في التسجيل خلال مباراتين.



وتوقع المشجع أن تشهد مباريات بنفيكا وريال مدريد، وليفربول أمام كاراباخ، وكلوب بروج مع مرسيليا، وأتلتيكو مدريد مع ضيفه بودو/غليمت متوسط 2.5 هدف، وهو ما تحقق بالفعل بعد فوز بنفيكا على ريال مدريد 4 - 2، وليفربول على كاراباخ 6 - 0، وكلوب بروج على مرسيليا 3 - 0، وخسارة أتلتيكو مدريد أمام ضيفه بودو/غليمت 1 - 2.



ولم تتوقف توقعات المشجع الناجحة عند هذا الحد بل تمكن من توقع تسجيل الناديين في مواجهتي أتلتيك بلباو أمام سبورتينغ لشبونة، ونابولي في مواجهة تشيلسي، حيث انتهت المواجهة الأولى بنتيجة 3 - 2 لصالح الضيوف، وهي النتيجة نفسها التي انتهت عليها مباراة نابولي وضيفه تشيلسي - الذي ضمن التأهل إلى دور الـ 16 مباشرة مع 4 أندية إنجليزية أخرى هي: أرسنال، ومانشستر سيتي وليفربول، إلى جانب توتنهام، الذي توقع المشجع أيضاً تأهله بالفوز على آينتراخت فرانكفورت الألماني، وهو ما حدث بعد فوز الفريق الإنجليزي 2 -0 على ملعب منافسه الألماني.



هل هو مجرد حظ أم قراءات مبنية على مستويات الأندية أم هي صدفة لن تتكرر؟