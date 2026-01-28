4 مباريات في الجولة الـ 14 بـ«الهواة» والفجيرة يهدد صدارة يونايتد

تقام 4 مباريات ضمن الجولة 14 من دوري الدرجة الأولى غداً الخميس، حيث يحل الفجيرة وصيف الترتيب برصيد 24 نقطة ضيفاً على مجد صاحب المركز الـ13 بتسع نقاط، ويسعى الفجيرة إلى استغلال فرصة غياب يونايتد المتصدر الذي تم تقديم مباراته خلال الجولة الـ14 لارتباطه بمواجهة الوحدة في دور الثمانية من مسابقة كأس رئيس الدولة، ويرحل دبا الحصن الثالث برصيد 23 نقطة لملعب الذيد الرابع برصيد 22 نقطة في وقت يبحث فيه حتا برصيد 19 نقطة عن تعويض هزيمة الأسبوع الماضي أمام الذيد عندما يلاقي سيتي التاسع برصيد 16 نقطة، ويحل الإمارات السادس بـ20 نقطة ضيفاً على الحمرية الحادي عشر برصيد 15 نقطة، ويوم الجمعة تقام مباراتان، في الأولى يلتقي العربي الخامس بـ22 نقطة ضيفه مصفوت صاحب المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط، فيما يسعى العروبة السابع برصيد 19 نقطة لتعويض هزيمته قبل أسبوع أمام دبا عندما يستقبل غلف يونايتد العاشر برصيد 16 نقطة.



وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قدمت مباراة يونايتد المتصدر برصيد 27 نقطة ضد الاتفاق، والتي انتهت بفوز يونايتد بنتيجة 3-2، وتم تقديم المباراة لتلعب قبل أسبوع من الآن لإفساح المجال لفريق يونايتد للاستعداد للوحدة في ربع نهائي كأس رئيس الدولة خلال المباراة يوم 1 فبراير المقبل.