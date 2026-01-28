فينيسيوس يشعل النار ويهدد ريال مدريد ويحدد شروطه لتمديد العقد



مرة أخرى تطغى قضية تجديد عقد البرازيلي فينيسيوس جونيور على سطح الأزمات في ريال مدريد، في رواية تشهد كل يوم فصلاً جديداً، ولا يعرف إلى أي مدى ستستمر، ولا كيف ستنتهي.

اللاعب البرازيلي، الذي ينتهي عقده مع النادي الملكي نهاية يونيو 2027، أقدم على خطوة أخرى حتماً ستزيد التوتر بينه والنادي، الذي أوقف مفاوضات تجديد العقد مع اللاعب، بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق، بل إن العديد من التقارير حينها كانت تتحدث عن إمكانية أن يقدم الريال على التخلي عن مهاجمه البرازيلي في الانتقالات الشتوية الحالية، خصوصاً في ظل تصاعد الخلافات بينه ومدرب الفريق حينها تشافي ألونسو.



رحيل ألوسنو أعاد بعض الهدوء إلى علاقة فينيسيوس جونيور بناديه، لكن يبدو أن المهاجم البرازيلي سئم من «برود» إدارة النادي الملكي، التي لا يبدو أنها مستعجلة لحسم أمر تجديد العقد.



رسالة واضحة



تقارير صحافية أكدت أن الأمور ستشتعل مجدداً بين اللاعب والنادي، وحتماً ستصل إلى نهاية هذه المرة، إما التجديد وإما الرحيل.

وأضافت التقارير أن فينيسيوس كسر حاجز الصمت الحالي برسالة واضحة أقرب للتهديد وجهها إلى النادي وتحديداً إلى فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، تؤكد بالفعل أن المهاجم البرازيلي سئم من حالة الانتظار.



وأضافت التقارير أن رسالة فينيسيوس إلى فلورنتينو بيريز حملت مجموعة من الشروط التي يريد اللاعب تحقيقها، وأولها أن يتم حسم مسألة تمديد العقد قبل بداية أبريل المقبل، كما اشترط اللاعب الحصول على راتب سنوي لا يقل عن 36 مليون دولار أمريكي، ليتساوى مع بقية كبار نجوم النادي.



مصادر مقربة من اللاعب البرازيلي كشفت عن أن تحديد فينيسيوس لموعد أقصى من أجل تمديد العقد يأتي لرغبة اللاعب في حسم مستقبله قبل وقت كافٍ من المونديال، وحتى يتفرغ ذهنياً لمهمته مع منتخب البرازيل في الصيف المقبل، حيث يسعى «السامبا» إلى استعادة لقب المونديال، وتغيير الصورة التي ظهر بها المنتخب في النسخ الأخيرة من كأس العالم منذ تلك التي استضافها في 2014، والتي انتهت بشكل كارثي بعد الخسارة التاريخية 1 - 7 أمام ألمانيا، ثم الفشل في مونديالي 2018 و2022، ما دفع الاتحاد البرازيلي إلى تغيير النهج بالكامل والتعاقد مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لقيادة البرازيل في مونديال 2026.



وأضاف مصدر مقرب من اللاعب: «فينيسيوس مدرك تماماً قيمته كونه لاعباً وقدراته، مدرك أنه يستحق معاملة واضحة، وراتباً يماثل ما يتقاضاه كبار النجوم، وهو في الوقت نفسه يعلم أن الكثير من الأندية ترغب في التعاقد معه، ومستعدة لتلبية شروطه.»



ما بين شروط فينيسيوس المالية ورغبة ريال مدريد في استعادة التوازن المالي يبدو أن فصولاً أخرى منتظرة في مسيرة المهاجم البرازيلي، فهل ينجح فلورنتينو بيريز في إعادة الهدوء إلى علاقة اللاعب بالنادي، ويتوصل معه إلى اتفاق، أم أن البرازيلي سيغادر قلعة النادي الملكي بحثاً عن مستقبل أفضل مالياً.