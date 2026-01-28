دوري أبطال أوروبا.. مورينيو يواجه «ابنه» في ريال مدريد

يقود المدرب البرتغالي الشهير، جوزيه مورينيو، فريقه بنفيكا لمواجهة حاسمة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام العملاق الإسباني فريق ريال مدريد، ليلة اليوم الأربعاء، على ملعب دا لوز في بنفيكا، وتعتبر المباراة مواجهة عاطفية لمورينيو ضد ناديه السابق، وأحد اللاعبين السابقين الأكثر قرباً منه وهو ألفارو أربيلوا، مدرب الريال الحالي. ويتولي أربيلوا في أول منصب تدريبي له قيادة ريال مدريد خلفاً لتشافي ألونسو، الذي أقيل من منصبه مؤخراً.



وتحدث مورينيو، الذي سبق له تدريب ريال مدريد بين 2010 و 2013 بحرارة عن لاعبه السابق، مشيراً إلى أنه كان أحد «المفضلين» شخصياً. وقال مورينيو خلال مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء: «أربيلوا ابني، لا مجرد لاعب سابق بالنسبة لي. هو اللاعب المفضل لدي على المستوى الشخصي، لم يكن أفضل لاعب كرة قدم التقيته في مدريد، غير أنه كان أحد أفضل الرجال».



وأضاف «سبيشال ون»: «لن أحاول ممارسة أي نوع من الألاعيب مع أربيلوا، هو آخر شخص أفكر في أن أضع أي ضغط عليه». وتابع مورينيو: «أرى أن أربيلوا يستطيع تدريب أي نادٍ في العالم، وأتمنى له النجاح مع ريال مدريد، باستثناء مباراة اليوم».



يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث في ترتيب مرحلة الدوري برصيد 15 نقطة، وهو قريب من احتلال أحد المراكز الثمانية الأولى والتأهل مباشرة إلى دور الـ 16، بينما يقبع بنفيكا في المركز 29، وفي منطقة الإقصاء بست نقاط، ويحتاج فريق مورينيو إلى الفوز على ريال مدريد، ليبقى على مقربة من احتلال أحد المراكز الـ 24 الأولى، والتأهل إلى مباريات خروج المغلوب.