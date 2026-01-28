رقم ميسي التاريخي في دوري أبطال أوروبا يحدد مستقبل ليفاندوفسكي



تبقى إنجازات الأسطورة ليونيل ميسي رقماً صعباً لا يمكن الوصول إليها بسهولة، خصوصاً تلك الأرقام التي حققها مع برشلونة ثم لاحقاً مع باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، ولكن ذلك لا يمنع نجوماً كباراً من السعي إلى الوصول إلى هذه الأرقام بل وتخطيها مستقبلاً.



البولندي روبرت ليفاندوفسكي واحد من هذه الأسماء التي يمكن أن تكتب التاريخ، بمعادلة أحد أرقام الأسطورة ميسي وانتظار المستقبل لتخطيها، خصوصاً في البطولة الأوروبية الأكبر للأندية، التي غادرها ميسي إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم، حيث يواصل الإنجازات مع فريق إنتر ميامي.



فصل جديد في تاريخ إنجازات كرة القدم يمكن أن يكتب الليلة في ملعب «كامب نو» التابع لبرشلونة، عندما يواجه أصحاب الأرض فريق كوبنهاغن الدنماركي، في مواجهة يحتاج فيها الفريق الكاتالوني إلى الفوز أملاً في التأهل المباشر إلى دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا من غير أن يحتاج إلى مباريات الملحق.



هدف برشلونة الليلة التفوق على الفريق الدنماركي وانتظار نتائج الآخرين حتي يضمن مقعداً بين الثمانية الكبار، ليتأهل مباشرة إلى دور الـ 16 من غير تصفية الملحق التي تجري بين الفريق من المركز التاسع إلى المركز 24، وهو هدف يسعى إليه نجوم الفريق، ومن بينهم ليفاندوفسكي المرشح لخوض المباراة كأساسي، ولكن الهداف البولندي الذي احتفل قبل أيام بذكرى مولده الـ 38 لديه هدف آخر في المباراة وهو الوصول إلى أحد أرقام الأسطورة ميسي.



خطوة عن الحلم



في الجولة الماضية من البطولة الأوروبية العريقة، نجح ليفاندوفسكي في الوصول إلى شباك سلافيا براغ، ليضم الفريق البلغاري إلى قائمة ضحاياه في دوري الأبطال، بعد أن هز شباك 39 نادياً مختلفاً في البطولة خلال مسيرته مع بروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ ثم حالياً مع برشلونة، وأصبح ليفاندوفسكي ثاني أكثر اللاعبين تسجيلاً في شباك أندية مختلفة في البطولة الأوروبية متفوقاً على الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي وصل إلى شباك 38 نادياً مختلفة خلال مسيرته مع مانشستر يونايتد وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.



اليوم يقف ليفاندوفسكي على بوابة التاريخ، إذ يمكنه التساوي مع الأسطورة لينويل ميسي الذي سجل في شباك 40 نادياً مختلفة في مسيرة معظمها كان بشعار برشلونة، قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان، فإذا تمكن ليفاندوفسكي من الوصول إلى شباك كوبنهاغن سينجح بذلك في إضافة الفريق رقم 40 في دوري الأبطال إلى قائمة ضحاياه.



برشلونة بوابة التاريخ



هي المرة الثانية في تاريخ البطولة الأعرق التي يقف فيها لاعب من برشلونة على أبواب التاريخ في فئة الأكثر تسجيلاً في شباك أندية مختلفة، ميسي يتصدر القائمة و«ليفا» يطارده، فهل ينجح البولندي في معادلة رقم المهاجم الأرجنتيني، ويفتح لنفسه باب التاريخ، وربما الإصرار على الاستمرار في البطولة الأوروبية الموسم المقبل أملاً في مواجهة فريق جديد لم يسجل في شباكه حتى ينفرد بالرقم القياسي في الوصول إلى شباك المنافسين.



مباراة الليلة ستكشف الكثير من مستقبل ليفاندوفسكي، النجاح فيها سيدفع الهداف البولندي المخضرم حتماً إلى إعادة التفكير في مستقبله الذي تشير الكثير من التقارير أنه بات يفضل الرحيل عن الكرة الأوروبية، متأثراً بعامل السن، ولكن ربما يكون النجاح اليوم دافعاً جديداً للبولندي من أجل أن يذهب بعيداً جداً في البطولة ويبقى بها على الأقل لموسم جديد انتظاراً لفرصة التفوق على ميسي.