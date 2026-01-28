قبل ساعات من المواجهة المرتقبة.. هجوم على مشجعي تشيلسي في نابولي والنادي يحذر جماهيره



أفادت تقارير بتعرض اثنين من مشجعي نادي تشيلسي الإنجليزي للهجوم في مدينة نابولي، وذلك قبل ساعات من مباراة الفريق الحاسمة أمام نابولي، مساء الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.



وذكرت صحيفة «الصن» البريطانية أنه تم نقل المشجعين إلى المستشفى لتلقي العلاج، في الوقت الذي أصدر فيه نادي تشيلسي بياناً رسمياً يؤكد فيه أنه يتابع باهتمام تفاصيل الحادث وأن الإصابات غير مهددة للحياة.



وأكدت التقارير حسب شهود عيان، أن المشجعين تعرضوا لهجوم من مجموعة من مشجعي نابولي المتعصبين.



وقال تشيلسي في بيانه: «النادي على علم بالحادث الذي وقع مساء الثلاثاء في نابولي، حيث يتلقى اثنان من مشجعينا العلاج في المستشفى بعد تعرضهما لإصابات غير خطيرة، ونحث جميع المشجعين على توخي أقصى درجات الحذر أثناء وجودهم في المدينة والالتزام بالإرشادات التي تم مشاركتها قبل المباراة».



ونصح النادي مشجعيه بعدم التجول بمفردهم في المدينة، وتجنب ارتداء أي ملابس أو شعارات تشير إلى انتمائهم لنادي تشيلسي، إضافة إلى الإعلان عن توفير خدمة حافلات مجانية ترافقها الشرطة لنقل نحو 2500 مشجع يحملون تذاكر المباراة إلى ملعب دييغو أرماندو مارادونا لضمان وصولهم بأمان.



وتعرف مدينة نابولي بتاريخها المثير للقلق فيما يتعلق بحوادث العنف ضد جماهير الفرق الزائرة خلال البطولات الأوروبية، إذ في أكتوبر الماضي، اندلعت اشتباكات بين جماهير نابولي وسبورتينغ لشبونة قبل مباراة في دوري أبطال أوروبا.



كما شهدت المدينة في مارس 2023 أعمال عنف قبل مواجهة نابولي وانتراخت فرانكفورت الألماني أسفرت عن إصابة عدد من المشجعين ورجال الشرطة واعتقال خمسة من مشجعي نابولي.

يذكر أن مواجهة الليلة تعد في غاية الأهمية للفريقين في صراع التأهل لدور الستة عشر، إذ يخوض تشيلسي اللقاء وهو بحاجة إلى تحقيق الفوز لتفادي خوض مباريات الملحق في البطولة، إذ يحتل الفريق حالياً المركز الأخير المؤهل مباشرة إلى دور الـ16، في حين لا بديل أمام نابولي عن الفوز لتفادي الوداع المبكر من مرحلة الدوري، حيث يحتل المركز الـ 25 ويسعى إلى التأهل عبر بوابة الملحق.