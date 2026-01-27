الفريق تأثر بغياب خريبين.. تيكسيرا: تكرار الحديث عن مصيري مع الوحدة أصبح مملًا

أكد البرتغالي ديماس تيكسيرا، مدرب الوحدة، أن الحديث عن مصيره مع الفريق أصبح مملًا، بعدما كثرت التساؤلات حول رحيله عن النادي من عدمه، في ظل الرغبة في التعاقد مع مدير فني جديد، مشيرًا إلى أنه لا يزال يقود الفريق، وسيواصل العمل بمزيد من التركيز من أجل مواصلة المشوار في المرحلة المقبلة.

وحقق الوحدة فوزًا صعبًا على دبا بهدف دون رد في الوقت القاتل من عمر المباراة، حمل توقيع كايو كانيدو في الدقيقة 90+3، ليخطف الفريق ثلاث نقاط ثمينة في صراع المنافسة.

وقال تيكسيرا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «السؤال عن استمراري من عدمه يتكرر كثيرًا، وربما أصبح الحديث عن ذلك مملًا، أنا مع الفريق وأعمل يوميًا، وأركز على تقديم عمل جيد، ومسألة استمراري من عدمها من الأفضل توجيهها لإدارة النادي».

وأضاف عن الفوز الصعب على دبا: «المواجهة اتسمت بالصعوبة والتعقيد، والانتصار جاء نتيجة الإصرار والكفاح حتى اللحظات الأخيرة من اللقاء».

وأوضح تيكسيرا أن المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق، في ظل التنظيم الدفاعي القوي الذي ظهر به فريق دبا، حيث أغلق المساحات واعتمد على تكتل دفاعي محكم منذ البداية، ما شكّل تحديًا كبيرًا للاعبي الوحدة.

وتابع: «واجهنا فريقًا جيدًا من الناحية الدفاعية، وأغلق المساحات بشكل واضح، وهو ما صعّب من مهمتنا، لكن لاعبينا واصلوا القتال حتى النهاية».

وكشف تيكسيرا أن الفريق تأثر بغياب نجمه عمر خريبين قبل ساعات قليلة من المباراة بسبب وعكة صحية مفاجئة، وقال: «عمر لاعب كبير وغيابه لم يكن سهلًا، كما افتقدنا أيضًا بنتيكي، ومع ذلك لعبنا برضا قنديبور وأرناو، ولم يكن من السهل اختراق دفاع مكوَّن من خمسة لاعبين منذ بداية اللقاء».

وأشار مدرب الوحدة إلى أن الفريق كان يأمل في تحقيق انتصار مريح، إلا أن الأهم تحقق في النهاية، حتى وإن جاء الهدف في الوقت الضائع، مؤكدًا أن النقاط الثلاث تمثل خطوة مهمة في مسيرة الفريق بالدوري، مع ضرورة التركيز والعمل لما هو قادم.