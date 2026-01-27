العين يهزم كلباء بـ «ثلاثية» ويستعيد صدارة دوري المحترفين مؤقتاً

استعاد العين صدارة دوري أدنوك للمحترفين بشكل مؤقت بعد فوزه، اليوم، على مستضيفه كلباء بنتيجة 3-1 في الجولة 14 من دوري المحترفين وجاءت الأهداف الاربعة خلال شوط المباراة الثاني و دون ثلاثية العين كل من لابا كودجو في الدقيقة 47 رفعاً رصيده الى 16 هدفاً في صدارة الهدافين فيما أضاف سفيان رحيمي هدف فريقه الثاني في الدقيقة، 64، وتمكن ماتياس بلاسيوس من إضافة هدف العين الثالث في الدقيقة 88، وسجل هدف كلباء الإيراني أحمد نور الله في الدقيقة 71 ليرفع العين رصيده الى 34 نقطة في المركز الأول ويتحول شباب الأهلي للوصافة برصيد 32 نقطة قبل مباراته غداً الأربعاء أمام عجمان، وطرد حكم المباراة لاعب كلباء أحمد ابوناموس بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 80.



شهد الشوط الأول افضلية واستحواذ شبه كامل من جانب العين الذي دفع مدربه بالمغربي سفيان رحيمي، وفي المقابل اعتمد كلباء على المرتدات التي لم تخل من خطورة والتي كاد من احداها اللاعب الايراني شهريار أن يزور شباك الحارس خالد عيسى في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول على نتيجة البياض.



مع انطلاقة الشوط الثاني ضرب العين منذ البداية ليتمكن لابا كودجو من افتتاح التسجيل في الدقيقة 47 من مقصية رائعة سكنت شباك حارس كلباء، واعلن المغربي سفيان رحيمي عن عودته بهدف ولا أروع بعد مراوغته أكثر من لاعب قبل أن يضع الكرة في شباك النمور في الدقيقة 64، وقلص احمد نور الله الفارق لكلباء بعد تسجيله لهدف فريقه الأول في الدقيقة 71، وفي آخر دقائق اللقاء وقع أحمد ابوناموس لاعب كلباء في المحظور لينال البطاقة الصفراء الثانية ويترك فريقه يخوض بقية المباراة بعشرة لاعبين وهو الطرد الذي استغله العين ليتمكن بلاسيوس من تسجيل هدف فريقه الثالث من تسديدة خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 89 لينتهي اللقاء بفوز العين 3-1.