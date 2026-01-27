فوز بشق الأنفس.. كايو ينقذ الوحدة أمام دبا

خطف الوحدة فوزًا بشق الأنفس على حساب ضيفه دبا 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء على استاد آل نهيان، ضمن الجولة الـ14 من دوري المحترفين، ليرفع الوحدة رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث، ويواصل مطاردة الصدارة، فيما تجمد رصيد دبا عند النقطة التاسعة في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب.

ويدين الوحدة بالفضل إلى اللاعب كايو كانيدو، الذي أنقذ فريقه من خسارة نقطتين ثمينتين، بعدما سجل هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد عرضية من البديل إبراهيم ديارا، حولها كايو برأسه في شباك حارس دبا.

وعانى الوحدة على مدار شوطي اللقاء، ووجد صعوبة في اختراق التكتل الدفاعي لفريق دبا، إذ فشل الفريق في استغلال أفضليته على مستوى الاستحواذ، وافتقدت هجماته الفاعلية المطلوبة، ومن دون شراسة على مرمى الضيوف.

وتأثر أداء الوحدة الهجومي بغياب هدافه الدولي السوري عمر خريبين، الذي تعرض لوعكة صحية قبل المباراة، إضافة إلى المهاجم البلجيكي كريستيان بنتيكي لإصابته في العضلة الخلفية.