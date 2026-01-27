لابا كودجو: التفكير في تجديد عقدي مع العين سابق لأوانه



عبّر التوغولي لابا كودجو، هداف العين، عن سعادته بالتسجيل في يوم ميلاده في مرمى كلباء، مشيراً إلى أنه مستمتع في العين وكل ما يهمه الآن هو مواصلة النتائج الإيجابية مع الزعيم، مشيراً إلى أنه لا يفكر حالياً في موضوع تجديد عقده مع العين و«يجب علي تقديم كل ما لدي وأفضل ما عندي لإرضاء جمهور وإدارة العين خلال المباريات المقبلة».



في المقابل قدم سلطان المنذري، حارس كلباء، اعتذاره لجمهور النمور على الهزيمة أمام العين، مشيراً إلى أن الفريق لم يكن سيئاً، لكن العين «عرف كيف يستغل الأخطاء ويتمكن من تحقيق الفوز علينا، ويجب علينا طي صفحة الهزيمة والتفكير في قادم المباريات».