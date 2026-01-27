الظفرة يطلب فوزاً غاب طويلاً على الشارقة

يلتقي الظفرة مع الشارقة عند الساعة 17:15 من مساء غد الأربعاء، على استاد حمدان بن زايد، ضمن الجولة الرابعة عشرة من دوري المحترفين، في مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات، ويسعى خلالها كل فريق إلى حصد النقاط الثلاث وتحسين موقعه في جدول الترتيب.

ويحتل الظفرة المركز السابع برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين عن الشارقة الذي يأتي في المركز العاشر، وفي ظل فارق النقاط الضئيل بين أكثر من فريق في منطقة الوسط فإن الفوز كفيل بتغيير الترتيب عدة مراكز في حالة الفوز.

الظفرة الذي يقدم موسماً جيداً على صعيد الأداء والنتائج بعد عودته الموسم الحالي إلى دوري الأضواء، يأمل فك عقدة دامت طويلاً في مواجهة الشارقة، إذ يسعى الفريق لتحقيق فوزه الأول على الشارقة منذ 9 سنوات، حيث كان آخر انتصار لـ«الفارس» على «الملك» 2-0 في سبتمبر عام 2017.



لكن يدعم الشارقة نتائجه أمام الظفرة في المباريات الـ 10 الأخيرة، وشهدت تفوقاً كاسحاً للشارقة بـ 9 انتصارات مقابل تعادل وحيد، علماً بأن تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين يميل لمصلحة الشارقة بالفوز في 12 مباراة مقابل 6 انتصارات للظفرة، والتعادل في 7 مباريات.

وقال المونتنيغري زيلكو بيتروفيتش مدرب الظفرة إن الشارقة يعد من الفرق الكبيرة ويعيش واحدة من أفضل فتراته هذا الموسم، مشدداً في الوقت نفسه على أن الظفرة قدم مستويات ونتائج جيدة خلال النصف الأول من الموسم خلافاً للتوقعات، ما أسهم في تغيير الصورة الذهنية عن الفريق.



وأضاف أن الفريق عانى من إصابات مؤثرة في الفترة الماضية، موضحاً أن مواجهة الشارقة قد تشهد عودة كل من هداف الفريق المغربي كريم البركاوي والأيسلندي جودمونسون وفقاً لمدى جاهزيتهما، إضافة إلى انضمام الوافد الجديد، الظهير الأيمن سلطان الزعابي، إلى صفوف الفريق قادماً من خورفكان على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الشتوية.



في المقابل، ستكون المباراة اختباراً صعباً أمام الشارقة الذي استعاد جزءاً كبيراً من توازنه مع المدرب البرتغالي خوسيه مورايس، ويدخل الفريق اللقاء منتشياً بفوزه بكأس السوبر الإماراتي القطري على حساب الغرافة، في الوقت الذي يسعى فيه الفريق إلى مواصلة تحسين مركزه في الترتيب بعد معاناة في مؤخرة الجدول، واستطاع تحقيق فوزين في آخر مباراتين في الدوري على حساب كلباء والنصر.

وشدد مورايس مدرب الفريق على أن مباراة الظفرة مهمة لأنها ستكشف عن شخصية الشارقة الحقيقية ومدى قدرته على العودة بقوة في بطولة الدوري، مؤكداً أنه يعمل على تحسين طريقة اللعب واستعادة التوازن بعد إنجاز الحصول على كأس السوبر الإماراتي القطري.