محمد صلاح أول ضحايا «ليفربول ألونسو»



تتجه ملامح المرحلة المقبلة داخل نادي ليفربول، إلى تغييرات واسعة، قد تنهي حقبة أسماء بارزة في الريدز، مع تصاعد الأحاديث عن اقتراب الإسباني تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد السابق من تولي القيادة الفنية، وبدء العمل على مشروع جديد، يقوم على إعادة بناء شاملة.



وأشارت تقارير إعلامية بريطانية وإسبانية، إلى أن ألونسو بات قريباً من خلافة الهولندي أرني سلوت، خاصة بعد الخسارة أمام وولفرهامبتون في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي نتيجة سرعت من تحركات الإدارة نحو تغيير فني جذري.



ووفقاً للمصادر ذاتها، اشترط ألونسو التعاقد مع أربعة لاعبين جدد، من أجل تنفيذ مشروعه داخل «أنفيلد»، مع الاتجاه للاستغناء عن عدد من عناصر الحرس القديم، في خطوة تهدف إلى تجديد الدماء، وتغيير النهج الفني للفريق.



وضمت قائمة الصفقات المستهدفة أسماء بارزة، من بينها مدافع توتنهام ميكي فان دي فين، ولاعب وسط كريستال بالاس آدم وارتون، إلى جانب المهاجمين برادلي باركولا من باريس سان جيرمان، ومايكل أوليس نجم بايرن ميونيخ، على أن يقابل ذلك رحيل خمسة لاعبين من التشكيلة الحالية.



وتضع المصادر إبراهيما كوناتي في مقدم المرشحين للرحيل، مع ترجيح موافقة ألونسو على بيعه لتمويل صفقة فان دي فين، الذي ينظر إليه كخيار طويل الأمد في قلب الدفاع، مع احتمالية أن يشكل مستقبلاً بديلاً لفيرجيل فان دايك.



كما برزت أسماء أخرى ضمن قائمة المغادرين المحتملين، من بينهم أليكسيس ماك أليستر، وريان غرافينبرش، في ظل توجه للتخلي عنهما قبل نهاية عقديهما في 2028، إلى جانب إدراج اسم كودي خاكبو ضمن اللاعبين الذين لا يدخلون ضمن التصور الفني الجديد.



غير أن الاسم الأبرز في هذه التغييرات، هو النجم المصري محمد صلاح، إذ أكدت مصادر متطابقة، أن مسيرته مع ليفربول تقترب من نهايتها، بعد تسعة مواسم ترك خلالها بصمة تاريخية، قاد فيها الفريق للتتويج بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وارتبط اسمه بأبرز إنجازات النادي في العصر الحديث.



وتعزو المصادر هذا التوجه، إلى رغبة ألونسو في تعديل النهج الهجومي للفريق، مع الاستفادة من القيمة التسويقية المرتفعة لصلاح في الوقت الحالي، خاصة في ظل اهتمام عدد من الأندية الكبرى بضمه، وهو ما يجعل قرار البيع خياراً مطروحاً، قبل تراجع القيمة السوقية للاعب مع تقدم العمر.



وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن مشروع «ليفربول ألونسو»، يتجه لفتح صفحة جديدة، قد تبدأ بإسدال الستار على واحدة من أنجح الفترات في تاريخ النادي، كان محمد صلاح أحد أبرز عناوينها.