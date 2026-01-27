العاصمة الإسبانية تحمل آخر آمال أرسنال في استعادة لقب الدوري الإنجليزي

يبدو أن مايكل أرتيتا، مدرب أرسنال، استشعر أخيرًا خطر احتمال نهاية الموسم بلا لقب، وتحديدًا الفشل في الحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد سنوات طويلة من الغياب.

وجاءت الخسارة أمام مانشستر يونايتد في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لتجبر المدرب الإسباني الشاب على إعادة الحسابات، حيث تقلص الفارق الصداري بينه وبين مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وأستون فيلا صاحب المركز الثالث إلى 4 نقاط، مع ملاحظة مهمة هي تراجع مستوى أرسنال في المباريات الأخيرة حيث حصد نقطتين فقط من أصل 9 نقاط ممكنة، كما أن الفريق يعاني بوضوح من عدم التسجيل من لعب مفتوح، وكانت معظم أهدافه عن طريق الكرات الثابتة.

وفي تصريحات صحافية كشف أرتيتا أن أرسنال غير بعيد عن العودة إلى التعاقدات مع اقتراب نهاية سوق الانتقالات الشتوية في 31 يناير الجاري، وأضاف: "نحن أرسنال، نحن ننظر إلى سوق الانتقالات ويمكن أن ننتهز الفرصة متى ما كانت متاحة". وكشفت تقارير صحافية أن عين أرسنال على العاصمة الإسبانية مدريد، وتحديدًا ريال مدريد وجاره أتلتيكو، حيث يسعى الفريق اللندني إلى تقوية دفاعه وهجومه في الوقت نفسه بالتعاقد مع 3 لاعبين.

ومضت التقارير أن أرسنال يعتبر مدافع ريال مدريد فيكتور فالديبيناس خيارًا مناسبًا جدًا لتدعيم دفاعه الآن ومستقبلًا، حيث أن اليافع البالغ من العمر 19 عامًا يملك قدرات عالية تمكنه من اللعب بامتياز على الطرف الأيسر وكذلك في قلب الدفاع، وأن أرسنال يراقب اللاعب منذ فترة طويلة، ومستعد للتحرك من أجله إذا أعطاه الريال الضوء الأخضر، حتى لو كان يعني ذلك دفع الشرط الجزائي للاعب البالغ 43 مليون يورو.

خبرة في الدوري الإنجليزي

وليس بعيدًا عن معلق الريال، يسعى أرسنال إلى التعاقد مع هداف أتلتيكو مدريد خوان ألفاريز، على الرغم من أن الأخير أكد أنه سعيد في أتلتيكو، إلا أن تقارير مقربة من النادي اللندني أكدت على جدية مسعى أرتيتا للتعاقد مع المهاجم القناصK وهي الإشكالية التي يعاني منها أرسنال على الرغم من وجود 3 لاعبين في مركز المهاجم الصريح، إلا أن معظم أهداف الفريق جاءت عن طريق الضربات الثابتة من مخالفات وركنيات.

ويعتبر أرسنال أن المهاجم الأرجنتيني الذي لعب 67 مباراة بشعار مانشستر سيتي، وسجل خلالها 20 هدفاً، هو الخيار المناسب جداً في هذه المرحلة ، حيث إن خبرته السابقة في الدوري الإنجليزي ستسهل سرعة اندماج ألفاريز مع الفريق.

الاسم الثالث الذي ربطته الصحافة البريطانية بأرسنال هو الجناح البلجيكي يان كروسو، لاعب أتلتيكو مدريد السابق، والذي يريد مغادرة الدوري السعودي والعودة إلى الكرة الأوروبية، حيث ترى مصادر مقربة من أرسنال أن الجناح البلجيكي يملك القدرات التي يحتاجها الفريق في الفترة الأخيرة الصعبة من الموسم.