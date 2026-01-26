الوحدة يستضيف دبا في انطلاقة الدور الثاني لدوري المحترفين

يستضيف الوحدة على ملعبه باستاد آل نهيان، عند الساعة الثامنة من مساء غد الثلاثاء، فريق دبا، في انطلاقة الدور الثاني من دوري المحترفين بالجولة الرابعة عشرة من المسابقة. الوحدة يسعى إلى الاستمرار في مطاردة الصدارة، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 26 نقطة، بفارق 6 نقاط عن شباب الأهلي المتصدر، بينما يدخل دبا الدور الثاني طامحاً في بداية جديدة يخرج من خلالها من مراكز الهبوط، بعدما أنهى الدور الأول في المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط.



كما يسعى الوحدة إلى استثمار الحالة المعنوية الإيجابية داخل أروقة الفريق بعدما نجح في حصد درع التحدي ضمن السوبر الإماراتي القطري بعد أن تغلب على الدحيل بهدف حمل توقيع نجمه وهدافه عمر خريبين.

وستتركز الأنظار على الجهاز الفني للوحدة بقيادة البرتغالي ديماس تيكسيرا، الذي قاد الفريق في المرحلة الأخيرة، إذ قد تكون المباراة الأخيرة له مع العنابي بعد أن توصل النادي إلى اتفاق مع مواطنه ليوناردو جارديم، الذي من المتوقع أن يقود الوحدة بدءاً من مباراة البطائح المقبلة في حال توقيعه الرسمي على عقود تدريب الفريق.



ويغيب عن الوحدة الثنائي فافور أوغبو وفاكوندو دانييل بعد أن تعرضا للطرد في مواجهة العين في الكلاسيكو الأخير الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2.

بينما ستكون مهمة دبا صعبة للغاية أمام أصحاب الأرض بالنظر إلى الفوارق الفنية بين الفريقين، لكن «النواخذة» سيحاولون الخروج بنتيجة إيجابية تعزز من طموحاتهم في حلم البقاء في دوري المحترفين.



بدوره، يسعى فريق دبا لمصالحة جمهوره وتناسي هزيمته قبل أيام أمام شباب الأهلي بسباعية نظيفة، وهي الخسارة التي أوقفت صحوة النواخذة الذي تجنب قبلها الهزيمة خلال 3 مباريات متتالية ليتجمد رصيده عند 9 نقاط متراجعاً نحو المركز الثالث عشر «قبل الأخير»، ويعول الجهاز الفني بقيادة المدرب الروماني سيبريان بانيت على لاعبي فريقه في تحقيق نتيجة إيجابية أقلها التعادل أمام الوحدة المنتشي بلقب كأس السوبر الإماراتي القطري بعد الفوز على الدحيل بهدف دون رد.



من جهته قال المدرب سيبريان بانيت: «الجهاز الفني لدبا قام بتصويب الأخطاء التي ارتكبها لاعبو الفريق ضد شباب الأهلي خلال المباراة الماضية، والتي كانت مواجهة لـ«النسيان»، وذلك من واقع الهزيمة القاسية التي تلقاها دبا»، منوهاً بأن اللاعبين على قدر كبير من التحدي ويعرفون جيداً ما هو مطلوب منهم خلال مباراة الوحدة، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن الأخطاء، واللعب بتركيز عالٍ طوال وقت المباراة، معرباً عن أمله في تحقيق نتيجة إيجابية بملعب آل نهيان في العاصمة أبوظبي. ودعا المدرب جمهور دبا إلى ضرورة مؤازرة الفريق والوقوف خلف اللاعبين طوال وقت المباراة.