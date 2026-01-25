الأهلي المصري يخطب ود «ميمي»

كشفت صحف عراقية ومصرية عن اهتمام النادي الأهلي المصري بالتعاقد مع الدولي العراقي مهند علي الشهير بـ«ميمي» لاعب نادي دبا الفجيرة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وتسعى إدارة القلعة الحمراء لتدعيم خط الهجوم بطلب من الجهاز الفني، وبرز اسم «ميمي» كأحد الخيارات المطروحة لتدعيم صفوف الفريق المنافس في بطولات محلية وقارية عديدة.



وتفيد المتابعات بوجود تواصل بين إدارة الناديين في ما يتعلق بإتمام الصفقة في ظل العرض الذي تقدمت به إدارة النادي الأهلي والذي لم يلبِّ طموحات إدارة دبا في أعقاب تألق «ميمي» مع فريقه وتسجيله سبعة أهداف في الدوري حتى الآن من 14 مباراة خاضها حتى الآن في دوري أدنوك للمحترفين.