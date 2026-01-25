30 هدفاً و48 بطاقة ملونة رقم قياسي في «الهواة».. ويونايتد يتصدر

ضربت مباريات الجولة 13 من دوري الدرجة الأولى الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة وكذلك البطاقات الملونة، والتي اقتربت من حاجز الـ50 بطاقة بعد إشهار الحكام لـ44 ورقة صفراء و4 بطاقات حمراء في وقت زار فيه اللاعبون الشباك 30 مرة كأرقام قياسية تحدث للمرة الأولى منذ انطلاقة الموسم.



على مستوى المباريات حافظ فريق يونايتد على صدارته برصيد 27 نقطة مستفيداً من فوزه الصعب في الوقت بدل الضائع على العروبة بنتيجة 2 ـ 1 ليثبت المدرب الإيطالي اندريا بيرلو المدير الفني ليونايتد عزمه على السير قدماً في تحقيق الإنجاز بقيادته لأول فريق «شركات» لدوري الأضواء لكن المشوار لايزال طويلاً.



وعلى مستوى الوصافة انتزع فريق الفجيرة المركز الثاني من دبا الحصن برصيد 24 نقطة بعد الفوز على ضيفه سيتي بهدفين مقابل هدف، في وقت فشل فيه دبا الحصن من استعادة المركز الثاني بعد وقوعه في فخ التعادل ضد جاره الحمرية بنتيجة 3 ـ 3 بعد مباراة ماراثونية بين الفريقين ليفرط الحصن في نقطتين مهمتين بعد أن رفع رصيده إلى 23 نقطة، وتمكن الذيد من تحقيق مفاجأة الأسبوع بعد الفوز على حتا في عقر الدار بنتيجة 2 ـ 1 ليحافظ الذيد على حظوظه في المنافسة على الصعود باحتلاله المركز الرابع برصيد 22 نقطة، وهو ذات الرصيد الذي حصل عليه العربي الذي استعاد نغمة الانتصارات بعد الفوز على غلف يونايتد بنتيجة 3 ـ 2.



وفي رأس الخيمة تمكن الإمارات من العودة لسكة الانتصارات بقيادة مدربه الجديد الكرواتي كورنسلاف بعد فوزه على الاتفاق 3 ـ 2، وشهدت هذه المباراة الظهور الأول للنجم الإيطالي ماريو بالوتيلي في دوري الدرجة الأولى بعد التعاقد معه من قبل فريق الاتفاق صاحب المركز الأخير، الذي لايزال يتهدده خطر الهبوط لدوري الدرجة الثانية برصيد 6 نقاط فقط، في وقت غادر فيه فريق مجد مراكز القاع إثر الفوز العريض على الجزيرة الحمراء 3 ـ 2 رافعاً رصيده إلى 9 نقاط، ليتراجع مصفوت إلى المركز قبل الأخير متساوياً مع الاتفاق في عدد النقاط. وعلى مستوى الهدافين وسع الفرنسي من أصل مغربي ساندر بنبشير لاعب الفجيرة الفارق إلى 5 أهداف بينه وبين أقرب ملاحقيه صموئيل لوبيز.