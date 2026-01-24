مانشستر سيتي يفتح صفحة جديدة وملعب الإمارات يشهد معركة الأرقام القياسية التاريخية بين أرسنال ويونايتد



في يوم دخل فيه المصري عمر مرموش تاريخ الدوري الإنجليزي، فتح مانشستر سيتي صفحة جديدة في المنافسة على اللقب بعد أن أوقف سلسلة النتائج السلبية التي عاني منها خلال الجولات الثلاث الماضية آخرها خسارة الديربي أمام الجار مانشستر يونايتد.



واستغل مان سيتي استضافته لوولفرهامبتون المتذيل لإعادة ترتيب الأوراق وتقدم سريعاً بهدف المصري عمر مرموش في الدقيقة السادسة من اللقاء، وهو الهدف الثامن للمهاجم المصري بقميص السيتي في الدوري الإنجليزي ليدخل التاريخ كون جميع أهدافه في «البريمرليغ» جاءت على ملعب الاتحاد.



وتمكن الغاني أنطوان سيمينو من فرض نفسه سريعاً عقب انتقاله إلى سيتي من بورنموث حيث تمكن من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً عن المبدد في الشوط الثاني.



ورفع مان سيتي رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن أرسنال، بينما ظل وولفرهامبتون في 8 نقاط في ذيل الترتيب.



قمة مرتقبة



ويحتضن ملعب الإمارات في لندن معركة الأرقام القياسية التاريخية بين أرسنال وضيفه مانشستر يونايتد.



ويسعى أرسنال متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي إلى تحقيق رقم نادر في الكرة الإنجليزية بالفوز في خمس مباريات على التوالي على أرضه في مواجهة مان يونايتد، حيث نجح «الغنرز» في تحقيق الفوز على «الشياطين الحمر» في المباريات الأربع الأخيرة التي جمعتهما في ملعب الإمارات ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعادل بذلك رقم ويست بروميتش ألبيون، الفريق الوحيد الذي فاز على مان يونايتد في خمس مباريات متتالية على أرضه في الفترة من 1976 – 1980.



ويسعى يونايتد إلى تأكيد استفاقته بعد فوزه في الديربي على جاره مانشستر سيتي في الجولة الماضية، كما أنه يحتاج إلى الفوز بشدة لتفادي تسجيل رقم قياسي سلبي هو الأول منذ تأسيس النادي بعدم الفوز على أرسنال في 7 مباريات متتالية، حيث وصل الآن إلى المباراة السادسة من غير فوز الغنرز بعد تعادل وحيد وخمس خسارات.



ويحاول أرسنال تحقيق الثنائية «الفوز ذهاباً وإياباً» على يونايتد للمرة الخامسة في تاريخه بعد مواسم 19997 -1998 و2001 – 2002، و2006 – 2007 و2023 – 2024، وإذا قدر لأرسنال الفوز بهدف نظيف فستكون المرة الأولى التي يفوز فيها ذهاباً وإياباً على يونايتد بهدف نظيف منذ موسم 1901 – 1902.



مواعيد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد والقناة الناقلة



تنطلق مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد يوم الأحد 25 يناير عند الساعة الثامنة والنصف وهي منقولة على قناة بي أن سبورت الأولى.