حكم بالسجن على سيدة تسببت في نهاية مشوار لاعب بالدوري الإنجليزي



أصدرت محكة بريطانية حكماً بالسجن على سيدة تسببت في بتر الرجل اليسرى للاعب سابق في نادي بورنموث المشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وبترت الرجل اليسرى لجوردان تشيدوزي الذي لعب سابقاً لبورنموث بعد أن تعرض لحادث سير خطر حين كان يقوم بتغيير إطار سيارته على جانب طريق سريع في إنجلترا، بعد أن اصطدمت به سيارة مسرعة وداست عليه بعد أن وقع تماماً على الأرض ما أدى إلى دخوله في غيبوبة، كما أصيب بالعديد من الكسور الخطرة، ما أجبر الأطباء على بتر رجله اليسرى.



وكان جوردان أبن جون تشيدوزي - الجناح السابق لتوتنهام - عائداً من المشاركة مع فريقه باشلي المنافس في الدوري الجنوبي بإنجلترا عندما تعرض للحادث الذي تسبب في نهاية مشواره الرياضي.



وأصدرت محكمة ساوثهامبتون الملكية حكمها بسجن آنا بوغوسيفيتش لمدة تصل إلى 28 شهراً بعد اعترافها بتهمة التسبب في إصابة خطرة بعد القيادة المتهورة.



وفي خطابه للمحكمة قبل صدور الحكم قال جوردان تشيدوزي: في السابق، كانت حياتي بسيطة، أما الآن فكل شيء أصبح صعباً، كنت أتمنى أن تعود حياتي إلى طبيعتها، لكن ذلك لن يحدث أبداً بسبب يوم واحد غيّر كل شيء.