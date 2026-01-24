كنساس سيتي تخطف الأنظار بحدث غير متوقع قبل انطلاقة المونديال



لم يكن أي شخص يتوقع أن تكون مدينة كنساس الأمريكية هي من ستخطف الأنظار قبل انطلاقة مونديال 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، ولكن ذلك ما حدث، بعد أن تحولت المدينة الواقعة في منطقة الغرب الأوسط الأمريكي إلى أحد أبرز مراكز الاستضافة في البطولة بعد أن كانت على الهامش تماماً مقارنة بمدن أخرى ارتفعت أسهمها بوضوح منذ الإعلان عن الاستضافة المشتركة لكأس العالم 2026.



وجد سكان مدينة كنساس أنفسهم أمام عائد اقتصادي كبير متوقع بعد أن ظهرت القوائم الأولية لمعسكرات المنتخبات خلال المونديال المقبل، وكانت الضربة الأولى من حامل اللقب عندما قرر منتخب الأرجنتين اتخاذ المدنية مقراً لمعسكره رغم الخيارات العددية المتاحة أمامه، استناداً على أفضلية الاختيار لحامل اللقب التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخب المدافع عن لقبه حيث يحق له اختيار مقر إقامته ومن بعد ذلك ينظر «فيفا» في الطلبات الأخرى.



وقرر منتخب الأرجنتين أن يقيم معسكره في المدينة التي سيبدأ منها حملة الدفاع عن اللقب وتحديداً في ملعب أروهيد، على أن يتدرب في ملعب سورتينغ كنساس سيتي، ليفتح الباب أمام منتخبات أخرى ستعلب في المدن القريبة لإقامة معسكراتها في المدينة التي لم تكن تتوقع هذا الكم والنوع من المعسكرات، حيث لحق المنتخب الهولندي سريعاً بالمنتخب الأرجنتيني واختار الإقامة في كنساس سيتي وسيجري تدريباته على ملعب فريق كانساس سيتي كارنت المشارك في الدوري الأمريكي لكرة القدم للسيدات.



قرار إنجليزي



ولم تتوقف المفاجآت السارة لسكان المدينة عند هذا الحد، فجمهور كبير آخر متوقع حضوره لمرافقة منتخبه سيرفع من العائد الاقتصادي المتوقع للمدينة حلال المونديال، فبعد مشاورات بين الجهاز الفني والاتحاد الإنجليزي وقائد منتخب «الأسود الثلاثة» هاري كين استقر المنتخب الإنجليزي على مدينة كنساس سيتي لتكون مقراً دائماً له خلال المونديال، ولم يكتف المنتخب الإنجليزي بذلك بل قرر أن يبني منشأة بمواصفات خاصة داخل مقر الإقامة تتناسب مع احتياجاته واحتياجات اللاعبين طوال وقت البطولة التي يأمل المنتخب الإنجليزي أن يمضي فيها بعيداً.



وعلى الرغم من أن منتخب إنجلترا سيلعب مبارياته في دالاس وبوسطن ونيويورك، إلا أنه اختار كنساس سيتي، ورجحت تقارير أن توفر المرافق الرياضية وقصر زمن الرحلات الجوية بين كنساس والمدن الأخرى التي سيلعب فيها المنتخب الإنجليزي مبارياته كانت من العوامل الحاسمة لاختيار المدينة مقراً للأسود الثلاثة.



وكشفت مصادر مقربة من الاتحاد الإنجليزي أنه اتخذ قراراً بالإقامة في سوبي سكور المجمع الذي افتتح عام 2007 بكلفة 20 مليون دولار ويضم 9 ملاعب للتدريبات، سبق لأندية مانشيستر سيتي ومانشيستر يونايتد ونيوكاسل الإقامة في المجمع الرياضي خلال رحلاتها الصيفية في الولايات المتحدة الأمريكية.