الحمرية يجدد عقد إسماعيل الحمادي ويضم الثنائي توساتي وناشد



واصل نادي الحمرية لكرة القدم تعزيز صفوفه بعناصر جديدة بعد ضمه الثنائي ريجس توساتي والعُماني ناشد عبدالقادر إلى جانب تجديد عقد المخضرم إسماعيل الحمادي حتى نهاية الموسم الكروي القادم وكان النادي قد ضم قبل أيام البرازيلي دياغو داسيلفا الهداف التاريخي لدوري الدرجة الأولى 100 هدف، إلى جانب وليد اليماحي في صفقة انتقال حر ليكون نادي الحمرية المحطة السابعة في تاريخ اللاعب الذي خاض من قبل 6 تجارب مع الجزيرة والوحدة وبني ياس والفجيرة والظفرة وعجمان، والبرازيلي آدموندو أبوليناريو لينضم اللاعبون الخمسة إلى كتيبة المدرب الصربي زوران بوبفيتش الذي وقع على عقد تدريبي مع نادي العروبة خلفاً للمدرب المواطن عيد باروت الذي انتهى عقده مع عنابي الهواة بنهاية موسم دوري الدرجة الأولى المنصرم.

شراكة صحية

وفي أروقة دبا الحصن وفي خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز صحة اللاعبين ورفع مستوى الوعي الطبي في الوسط الرياضي، أعلن نادي دبا الحصن الرياضي لكرة القدم عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مستشفى الشرق – دبا، لتقديم خدمات رعاية صحية متكاملة للاعبي النادي وجهازه الفني والإداري، وتهدف الاتفاقية إلى توفير فحوص طبية دورية للاعبين، إلى جانب تنظيم برامج توعية صحية تهدف إلى نشر ثقافة الوقاية والعناية بالصحة داخل المجتمع الرياضي، بما ينسجم مع رؤية النادي في بناء بيئة رياضية صحية وآمنة.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن أن هذه الخطوة تعكس التزام النادي بالاهتمام بالجانب الصحي للاعبين باعتباره جزءاً أساسياً من التفوق الرياضي.