خسارة لقب درع التحدي تشعل غضب بلماضي وتبعده عن مراسم التتويج

غادر الجزائري جمال بلماضي، مدرب الدحيل القطري، ملعب آل نهيان، وتوجه إلى غرف خلع الملابس مباشرة عقب إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الوحدة 1-0 وتتويجه بطلًا لدرع التحدي الإماراتي القطري.

وغاب بلماضي عن مراسم التتويج التي أقيمت عقب نهاية المباراة رفقة لاعبي الدحيل والجهازين الفني والإداري.

وبدا جمال بلماضي غاضبًا من القرارات التحكيمية، خاصة بعد إلغاء هدف التعادل الذي أحرزه عادل بولبينة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، إذ ألغى الحكم الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وكان الدحيل قد لعب المباراة منقوصًا وبعشرة لاعبين منذ الدقيقة العاشرة، إثر طرد الحارس صلاح زكريا بعد خطأ مع عمر خريبين.

يذكر أن بلماضي تعرض للخسارة للمرة الثانية أمام الوحدة، بعدما سبق وحقق «العنابي» الفوز 3-1 في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.