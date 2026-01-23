الوحدة بطلًا لدرع التحدي الإماراتي القطري على حساب الدحيل

توج الوحدة بدرع التحدي، ضمن النسخة الثالثة للسوبر الإماراتي القطري، بعد فوزه على الدحيل 1-0، اليوم الجمعة، على استاد آل نهيان بأبوظبي، ليكرر الوحدة سيناريو فوزه على الدحيل للمرة الثانية هذا الموسم، بعدما سبق وتفوق عليه في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأضاف الوحدة ثاني ألقابه في السوبر الإماراتي القطري، إذ كان قد أحرز كأس التحدي الموسم الماضي بالفوز على الوكرة بركلات الترجيح.

سجل هدف الفوز الدولي السوري عمر خريبين من علامة الجزاء في الدقيقة 29.

ولعب الدحيل بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 10 بعد طرد الحارس صلاح زكريا، بعدما ارتكب خطأ ضد عمر خريبين وحرمه من الانفراد بالمرمى، ليدفع مدرب الدحيل جمال بلماضي بالحارس البديل باوتيستا بوركي مكان اللاعب باولو إدملسون.

ونجح عمر خريبين في التقدم للوحدة من ركلة جزاء في الدقيقة 29 احتسبها الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو، إثر تعرض الظهير الأيمن غوغا للعرقلة داخل منطقة الجزاء، نفذها المهاجم السوري بنجاح على يمين الحارس.

ولم يشهد الشوط الأول فرصًا عدة من كلا الفريقين، خاصة من جانب فريق الدحيل، باستثناء تسديدة من الجزائري عادل بولبينة تصدى لها الحارس زايد الحمادي ببراعة في الدقيقة 40.

ورغم النقص العددي الذي لعب به الدحيل، إلا أنه سيطر على مجريات الشوط الثاني واستحوذ على الكرة في منطقة المناورات، وهدد مرمى الوحدة في أكثر من مناسبة، في الوقت الذي اعتمد فيه الوحدة على الهجمات المرتدة.

وأهدر خريبين فرصة تعزيز التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 75، بعدما تعامل برعونة مع كرة بيمنتا داخل الست ياردات، قبل أن يرد الدحيل بفرصة خطيرة، لكن عادل بولبينة تباطأ في التعامل مع الكرة.

وتألق زايد الحمادي، حارس الوحدة، وأنقذ مرماه من هدف محقق بعدما تصدى لتسديدة عادل بولبينة في الدقيقة 84.

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة، بعد أن سجل عادل بولبينة هدف التعادل في الدقيقة 90+3، إلا أن الحكم ألغى الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو لارتكاب خطأ مع مدافع الوحدة روبن فيليب، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه عبد الله حمد لاعب العنابي، قبل أن يطلق صافرة نهاية المباراة معلنًا فوز الوحدة.