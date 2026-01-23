شاب برازيلي يحرج دياز ويتحول لـ«ترند» عالمي



تحول شاب برازيلي إلى حديث المتابعين في كرة القدم خلال الساعات الماضية، بعد تنفيذه ركلة جزاء بأسلوب «بانينكا» انتشرت على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.



جاءت الركلة خلال منافسات بطولة كوبا ساو باولو للشباب، عندما نفذ اللاعب تسديدته في منتصف المرمى بلمسة هادئة، لتستقر الكرة في الشباك خلال ركلات الترجيح.



ووضعت الركلة اللاعب البرازيلي في مقارنة مباشرة مع محاولات أخرى شهدها الموسم الجاري، أبرزها ركلة الجزاء التي أهدرها إبراهيم دياز مع منتخب المغرب أمام السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، عندما لجأ للأسلوب نفسه قبل أن يتصدى لها الحارس إدوارد ميندي، وما ترتب عليها من خسارة «أسود الأطلس» للقب «الكان».



وركزت المقارنة بين المحاولتين على نتيجة التنفيذ من علامة الجزاء، في ظل تشابه طريقة التسديد واختلاف النهاية، حيث نجح اللاعب البرازيلي في تسجيل ركلته، مقابل إهدار إبراهيم دياز لمحاولته في النهائي الأفريقي.



وقدم أحد صناع المحتوى المتخصصين عبر منصة «تيك توك» شرحاً تقنياً للركلة، تناول فيه مسار الكرة وزاوية التسديد وتوازن السرعة، موضحاً أن التنفيذ اعتمد على دقة عالية في التحكم.

وغادر فريق اللاعب البرازيلي البطولة بعد الخسارة أمام أمريكا آر إن بركلات الترجيح بنتيجة 7-6، عقب انتهاء المباراة بالتعادل.