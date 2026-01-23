الفجيرة يعبر سيتي ويستعيد صدارة الهواة والحصن يخطف التعادل أمام الحمرية

استعاد الفجيرة صدارة دوري الهواة بعد فوزه الصعب على ضيفه سيتي بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الأسبوع 13 لدوري الدرجة الأولى. أحرز للفجيرة كل من وليد فلاح (45+2) والفرنسي ساند بنبشير (89)، بينما سجل لفريق سيتي البرازيلي أندرياس سالفيانو (72)، ليرفع الفجيرة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الأول بفارق الأهداف عن يونايتد، الذي تحوّل إلى الوصافة، ويلتقي غدًا فريق العروبة في قمة مرتقبة على أرضية ملعب مدينة دبي الرياضية.

وفي مباراة ثانية أقيمت الجمعة، تعادل دبا الحصن مع الحمرية (3-3)، حيث سجل أهداف الحمرية كل من لاعب دبا الحصن البرازيلي ميشال زناته في مرماه في الدقيقة (19)، والبرازيلي ريجيس توساني (21)، والبرازيلي ديوجو دا سيلفا (30). وسجل لدبا الحصن الجزائري عكاشة حمزاوي (38)، والبرازيلي جواو فيتور (87)، والبرازيلي ميشال زناته (90+2)، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث. وشهدت المباراة طرد لاعب الحمرية البرازيلي ريجيس توساني.

وفي مباراة ثالثة، حقق الذيد فوزًا مثيرًا على مضيفه فريق حتا بنتيجة (2-1)، ليخطف ثلاث نقاط ثمينة قادته للصعود إلى المركز الرابع برصيد 22 نقطة، بينما تجمد رصيد حتا عند 19 نقطة في المركز السادس. وسجل هدفي الذيد المغربي عدنان الوردي، واللوكسمبورغي لوكاس برودوم، بينما سجل لفريق حتا البرازيلي صامؤيل غونسالفيس.

وتمكن فريق مجد من الفوز على مضيفه الجزيرة الحمراء (3-2)، ليبتعد خطوة عن مراكز القاع، ويصبح رصيده 9 نقاط في المركز 13، بينما بقي الجزيرة الحمراء برصيد 11 نقطة في المركز 12. وسجل لمجد كل من عبدالله الحمادي، وعبد الرحمن بني زامه، وعلي اليحيائي، بينما سجل للجزيرة الحمراء خليل إبراهيم، والغاني جوزيف أمواه (90).

وتقام السبت ثلاث مواجهات مهمة، تجمع يونايتد والعروبة، ويستقبل الإمارات فريق الاتفاق، ويلتقي العربي بفريق غلف يونايتد.