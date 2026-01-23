على غرار دوري أبطال أوروبا.. نشيد رسمي لكأس الاتحاد الإنجليزي



يعتزم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إطلاق نشيد رسمي خاص ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، في خطوة تهدف إلى تحديث المسابقة العريقة ومنحها هوية موسيقية مميزة، على غرار نشيد دوري أبطال أوروبا الذي يحظى بنجاح جماهيري كبير.



وبحسب تقرير لصحيفة «التايمز» البريطانية، كلف الاتحاد الإنجليزي شركة تابعة لمجموعة «يونيفرسال ميوزيك» بإعداد نشيد خاص لمنافسات كأس الاتحاد للرجال، إلى جانب نشيد منفصل لبطولة السيدات.



وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الأجواء قبل انطلاق المباريات وزيادة الارتباط الجماهيري بالبطولة التاريخية، حيث سيتم تشغيل النشيد أثناء مصافحة اللاعبين قبل المباريات، بدءاً من الأدوار الأولى حتى النهائي في ملعب ويمبلي.



وأكد الاتحاد أن النشيد الجديد لن يحل محل الترنيمة التقليدية الشهيرة «Abide With Me»، كما لن يؤثر على الموسيقى التي تختارها الأندية عند دخول فرقها إلى أرض الملعب.

وقال مصدر بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للصحيفة إنه تم ملاحظة التأثير الكبير الذي يمكن أن تحدثه الموسيقى في أجواء ما قبل المباريات، كما هو الحال في دوري أبطال أوروبا، وخصوصاً في ملاعب مثل سلتيك بارك وفيلا بارك خلال السنوات الأخيرة.



وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تسويقية للحفاظ على حيوية البطولة وتحديثها، مع الحفاظ في الوقت ذاته على ارتباطها بتاريخها العريق، وخصوصاً أن الموسيقى والرياضة تشكلان مزيجاً ناجحاً، لا سيما في العصر الرقمي الحالي.



فيما قالت متحدثة باسم الاتحاد الإنجليزي إنه يتم حالياً العمل على بعض الأفكار الموسيقية الخاصة بكأس الاتحاد، ونتطلع إلى تقديم تحديثات خلال الأشهر المقبلة.



وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يتم اختيار مؤلف موسيقي بريطاني لتلحين النشيد، مع الاعتماد على عناصر أوركسترالية، كما قد يتم التشاور مع روابط المشجعين والاستماع لآرائهم حول النماذج المقترحة قبل اعتماد النسخة النهائية.